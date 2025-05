Pronostico Parma-Como | solo una sconfitta con il nuovo tecnico

© Ilveggente.it - Pronostico Parma-Como: solo una sconfitta con il nuovo tecnico Parma-Como è una partita della trentacinquesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, Pronostico, diretta tv, streaming.Il Parma è venuto fuori da un ciclo di partite sulla carta terribili, rimanendo imbattuto e portando a casa ben 6 punti contro Inter, Fiorentina, Juve e Lazio. Un bottino sicuramente inaspettato, anche se i progressi raggiunti sotto la gestione Chivu sono ormai sotto gli occhi di tutti: il tecnico rumeno, subentrato a campionato in corso a Fabio Pecchia, ha trasformato il Parma in una squadra difficile da affrontare. Migliorata sensibilmente la fase difensiva – quattro clean sheet nelle ultime nove giornate – e ritrovata quella compattezza fondamentale in questa fase del torneo, soprattutto per un club che deve conquistare la salvezza il prima possibile. 🔗 è una partita della trentacinquesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni,, diretta tv, streaming.Ilè venuto fuori da un ciclo di partite sulla carta terribili, rimanendo imbattuto e portando a casa ben 6 punti contro Inter, Fiorentina, Juve e Lazio. Un bottino sicuramente inaspettato, anche se i progressi raggiunti sotto la gestione Chivu sono ormai sotto gli occhi di tutti: ilrumeno, subentrato a campionato in corso a Fabio Pecchia, ha trasformato ilin una squadra difficile da affrontare. Migliorata sensibilmente la fase difensiva – quattro clean sheet nelle ultime nove giornate – e ritrovata quella compattezza fondamentale in questa fase del torneo, soprattutto per un club che deve conquistare la salvezza il prima possibile. 🔗 Ilveggente.it

Pronostico Parma-Roma: salta la panchina in caso di sconfitta - Parma-Roma è una partita della venticinquesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Il match del “Tardini”, per la Roma, capita in mezzo alla delicata doppia sfida con il Porto nel playoff di Europa League che vale un pass per gli ottavi di finale. L’andata, in Portogallo, è terminata 1-1: Moura ha risposto a Celik ma nel post partita la scena se l’è presa il tecnico giallorosso Claudio Ranieri, letteralmente infuriato con l’arbitro, reo secondo lui di aver penalizzato la sua squadra con delle ... 🔗ilveggente.it

Pronostico Atletico Madrid-Barcellona: succederà di nuovo - Atletico Madrid-Barcellona è una partita della ventottesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. A Madrid sono giorni intensi. L’eliminazione dell’Atletico nel derby di Champions contro il Real ha lasciato strascichi e i giornali spagnoli titolano sempre sulle polemiche che ci sono state per il calcio di rigore di Alvarez, con il secondo tocco dell’attaccante, che di fatto ha mandato Ancelotti ai quarti cacciando, di nuovo, Simeone. 🔗ilveggente.it

Pronostico Wolverhampton-Leicester: la sconfitta è la cosa meno amara - Wolverhampton-Leicester è una partita della trentaquattresima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. La sconfitta che contro i Wolves arriverà per il Leicester – sono cinque le affermazioni di fila per i padroni di casa che non hanno voglia di mollare la presa e che vogliono chiudere in questo modo la stagione – sarà la cosa meno amara in questa settimana per gli ospiti. 🔗ilveggente.it

Pronostico Parma-Juventus: una sola sconfitta negli ultimi 15 precedenti - Parma-Juventus è una partita di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, tv, streaming. 🔗ilveggente.it