Pronostico Monza-Atalanta | arriva il primo verdetto

© Ilveggente.it - Pronostico Monza-Atalanta: arriva il primo verdetto Monza-Atalanta è una partita valida per la trentatreesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00 probabili formazioni, Pronostico, diretta tv e streaming.Il primo verdetto di questa stagione arriverà alla fine di questa partita. Monza retrocesso e Atalanta con più di un piede e mezzo nella prossima Champions League. Si sapeva da un pezzo, ovviamente, che i lombardi sarebbero retrocessi ma, stavolta, arriverà anche l’aritmetica per la squadra di Nesta che mai ha dato l’impressione nel corso di questa stagione di potersi tirare fuori da una situazione di classifica complicata e difficilissima.Pronostico Monza-Atalanta: arriva il primo verdetto (Lapresse) – Ilveggente.itE la sfida arriva nel momento migliore per la Dea di Gasperini. Appannata nel corso delle ultime settimane e che quindi ha rischiato pure qualcosa. 🔗 è una partita valida per la trentatreesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00 probabili formazioni,, diretta tv e streaming.Ildi questa stagione arriverà alla fine di questa partita.retrocesso econ più di un piede e mezzo nella prossima Champions League. Si sapeva da un pezzo, ovviamente, che i lombardi sarebbero retrocessi ma, stavolta, arriverà anche l’aritmetica per la squadra di Nesta che mai ha dato l’impressione nel corso di questa stagione di potersi tirare fuori da una situazione di classifica complicata e difficilissima.il(Lapresse) – Ilveggente.itE la sfidanel momento migliore per la Dea di Gasperini. Appannata nel corso delle ultime settimane e che quindi ha rischiato pure qualcosa. 🔗 Ilveggente.it

