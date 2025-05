Pronostico Lecce-Napoli | nel mirino il quarto clean sheet consecutivo

© Ilveggente.it - Pronostico Lecce-Napoli: nel mirino il quarto clean sheet consecutivo Lecce-Napoli è una partita valida per la trentacinquesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, Pronostico, diretta tv, streaming.Lo scudetto sembra aver preso improvvisamente un'altra direzione: i due passi falsi dell'Inter hanno permesso al Napoli prima di raggiungere e poi superare l'Inter, ora scivolata a -3 dagli azzurri di Antonio Conte. Il destino, a quattro giornate dalla fine dei giochi, è tutto nelle mani dei partenopei. Vincendo le ultime quattro gare rimaste Di Lorenzo e compagni si riapproprierebbero del tricolore per la seconda volta in due anni.Pronostico Lecce-Napoli: nel mirino il quarto clean sheet consecutivo (ansa) – Ilveggente.itLa maggiore freschezza atletica ma soprattutto il fatto di poter giocare solo una partita a settimana, come si è detto più volte, sta facendo la differenza.

