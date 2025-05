Pronostico Empoli-Lazio | succede sempre da due anni

Empoli-Lazio è una partita valida per la trentatreesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: probabili formazioni, Pronostico, diretta tv e streaming.Il pareggio interno contro il Parma ha complicato terribilmente la possibilità di andare in Champions League il prossimo anno. Ma la Lazio di Baroni ha ancora delle possibilità. Vincere contro l'Empoli in trasferta e poi vincere anche lo scontro diretto della prossima settimana contro la Juventus all'Olimpico.Pronostico Empoli-Lazio: succede sempre da due anni (Lapresse) – Ilveggente.itUna partita per volta, comunque. E diciamo che il momento dei biancocelesti non è dei migliori soprattutto dopo l'eliminazione dall'Europa League per mano del Bodo. Sì, poi c'è stata la trasferta di Genoa, vincente, ma sicuramente condizionata dall'inferiorità numerica degli uomini di Vieira.

