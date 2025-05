Pronostico Chelsea-Liverpool | la corsa alla Champions fa la differenza

Chelsea-Liverpool è una partita della trentacinquesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, Pronostico.La corsa alla Champions League fa la differenza. Sì, perché nonostante una finale di Conference League in cassaforte dopo la vittoria di giovedì scorso in trasferta, il Chelsea di Enzo Maresca punta a prendersi la qualificazione nella massima competizione europea del prossimo anno. Una squadra, quella londinese, che adesso sarebbe dentro, ma sa benissimo che deve vincerle quasi tutte per restarci.Pronostico Chelsea-Liverpool: la corsa alla Champions fa la differenza (Lapresse) – Ilveggente.itE il calendario aiuta, eccome, in questo caso. Direte il Liverpool. Ma sì, per chi ancora non lo sapesse e crediamo nessuno, i Reds ancora sono in festa dopo aver vinto la Premier League la scorsa settimana e quindi di pensieri non ne hanno.

