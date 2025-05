PROMOZIONE! L’Italia surclassa la Romania e torna in Serie A dopo 3 anni di purgatorio!

© Oasport.it - PROMOZIONE! L'Italia surclassa la Romania e torna in Serie A dopo 3 anni di purgatorio! Sembrava impossibile, ma siamo tornati. La Nazionale italiana di hockey su ghiaccio sfrutta il regalo del Giappone, batte senza patemi la Romania per 7-1 e centra la PROMOZIONE in Top Division ai Campionati Mondiali Prima Divisione 2025, competizione in scena questa settimana presso Sfantu Gheorghe. Gli azzurri ritornano dunque nella massima Serie a tre anni dall'ultima volta, datata 2022. Gli uomini allenati da Jukka Jalonen si sono presentati al cospetto dei padroni di casa consapevoli di essere nuovamente artefici del proprio destino, complice il clamoroso successo della compagine nipponica che ha bloccato il cammino dell'Ucraina.L'atteggiamento è perfetto: già al 3? Luca Frigo mette a referto la rete del vantaggio, capitalizzando un importantissimo recupero dal dietro porta. Tre giri di orologio dopo arriva invece il raddoppio ad opera di Tedesco, maturato grazie alla scodellata del disco al centro che trova impreparato l'estremo difensore avversario, il quale rinvia in modo goffo favorendo così il tiro del giocatore azzurro.

LIVE Italia-Romania, Mondiali hockey ghiaccio 2025 in DIRETTA: clamoroso regalo del Giappone, promozione possibile! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.49 Buongiorno amici di OA Sport. C'è un clamoroso colpo di scena: il Giappone ha battuto 3-2 l'Ucraina nei tempi regolamentari. Un regalo incredibile per l'Italia, che dunque torna padrona del proprio destino. Se gli azzurri batteranno nei 60 minuti la già retrocessa Romania, allora saranno promossi nel Gruppo Mondiale dopo 4 anni (ultima presenza nel 2022).

LIVE Italia-Romania 7-1, Mondiali hockey ghiaccio 2025 in DIRETTA: azzurri a 5? dalla promozione - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17? Gli azzurri riconquistano il disco. In precedenza la Romania non aveva trovato fortuna con una pericolosa ripartenza. 16? Power break in corso. Si riprenderà con l'ingaggio offensivo per l'Italia. 15? Mancano 5:50 all'ufficialità della promozione azzurra. Statistica dei tiri impetuosa, 30:15 per gli azzurri! 14? Ingaggio offensivo Romania da cui esce l'Italia con il disco.

Hockey su ghiaccio, l'Italia sogna la promozione in Romania: domenica il debutto al Mondiale Divisione I Gruppo A - Manca sempre meno all'esordio della nazionale italiana di hockey su ghiaccio al Mondiale Divisione I Gruppo A, in programma dal 27 aprile al 3 maggio a Sfantu Gheorghe, in Romania. Domenica gli azzurri esordiranno contro il Giappone, con la speranza di mostrare una versione diversa da quella sconfitta contro la Slovenia nell'ultimo test prima della partenza per la Transilvania. Un passo falso che ha lasciato comunque dei segnali incoraggianti: "Sono soddisfatto di come i ragazzi stanno lavorando – spiega l'head coach Jukka Jalonen –.

