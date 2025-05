Promozione La Biagio Nazzaro batte il Tavullia Valfoglia ed è nona 0-3

Biagio Nazzaro Chiaravalle chiude una stagione complicata rifilando un tris al Tavullia Valfoglia. La squadra di Fenucci, infatti, ha vinto 0-3 grazie alle reti di Rragami, Compagnucci e Natalucci, schierando una formazione con tanti giovani calciatori dal primo minuto. I Biagiotti chiudono il girone A di Promozione al nono posto con 40 punti. Il primo tempo Nei primi 45 minuti la Biagio Nazzaro chiude la pratica portandosi sullo 0-2. Al 2? i locali tentano la sorte con un tiro dalla distanza di Giunchetti, con la palla che finisce abbondantemente alta sopra la traversa. Tre minuti dopo Fuoco calcia sul primo palo di prima intenzione, servito da Rragami con un pregevole tocco, Tacchi è attento e devia in corner. 🔗 I gol di Rragami, Compagnucci e Natalucci permettono alla squadra di Fenucci di espugnare il Comunale di Rio Salso RIO SALSO, 3 maggio 2025 – LaChiaravalle chiude una stagione complicata rifilando un tris al. La squadra di Fenucci, infatti, ha vinto 0-3 grazie alle reti di Rragami, Compagnucci e Natalucci, schierando una formazione con tanti giovani calciatori dal primo minuto. Itti chiudono il girone A dial nono posto con 40 punti. Il primo tempo Nei primi 45 minuti lachiude la pratica portandosi sullo 0-2. Al 2? i locali tentano la sorte con un tiro dalla distanza di Giunchetti, con la palla che finisce abbondantemente alta sopra la traversa. Tre minuti dopo Fuoco calcia sul primo palo di prima intenzione, servito da Rragami con un pregevole tocco, Tacchi è attento e devia in corner. 🔗 .com

Promozione / Colpaccio Barbara MonSerra: batte 1-2 la Biagio Nazzaro e continua a sperare nei play-out - Serpicelli e Bucari regalano i tre punti alla formazione di Mattioli, nonostante la rete biagiotta di Severini. La squadra di Fenucci aritmeticamente fuori dalla lotta play-off CHIARAVALLE, 23 marzo 2025 – La Biagio Nazzaro Chiaravalle cade in casa. La squadra di Fenucci, infatti, ha perso 1-2 contro il Barbara MonSerra nella 20^ giornata del girone A di Promozione, interrompendo un periodo positivo di 5 risultati utili consecutivi.

Promozione / La Biagio Nazzaro è salva, la Pergolese ancora no: 1-1 a Chiaravalle - Cardinali apre le marcature su calcio di rigore, Bucefalo pareggia i conti. Biagiotti certi della salvezza, la "Volante" se la gioca contro il Sassoferrato Genga in casa CHIARAVALLE, 5 aprile 2025 – Alla Biagio Nazzaro basta un pareggio per mantenere il campionato di Promozione anche nel 2025-2026. La squadra di Fenucci, infatti, ha pareggiato 1-1 contro la Pergolese nella 29^ giornata del girone A.

Promozione / Montanari risponde a Cecchetti: 1-1 tra Villa San Martino e Biagio Nazzaro - I rossoblù passano in vantaggio all'11°, ma vengono ripresi al 26?: dodicesimo pareggio stagionale per i biagiotti in campionato PESARO – La Biagio Nazzaro crea tanto ma non va oltre l'1-1 in casa del Villa San Martino. La gara della 28^ giornata del girone A di Promozione ha visto i ragazzi di Fenucci giocare meglio dei pesaresi, passando in vantaggio con Cecchetti all'11° minuto. Prima della mezz'ora, però, l'inzuccata di Montanari vale il definitivo pareggio, nonostante i tentativi biagiotti di conquistare l'intera posta.

