Promozione Il Fermignano vince e vola direttamente alla finale spareggio

Promozione, per i play out la salvezza passa nello scontro diretto tra Pergolese e Sassoferrato Genga. Cordella capocannoniere del campionatoVALLESINA, 3 maggio 2025 – La Fermignanese vince in casa del Gabicce Gradara e grazie al successo del Villa San Martino contro il Vismara annulla tutta la fase play off del girone A della Promozione e vola direttamente alla finale Promozione contro la vincete i play off del Girone B.Per i play out invece un unica partita quella tra Pergolese e Sassoferrato Genga che hanno pareggiato e che si ritroveranno, sempre a Pergola, per giocare in gara unica la salvezza.Per ciò che riguarda la classifica cannonieri vince Cordella, autore di una doppieta che stacca Pierandrei comunque andato in gol contro l'Appignanese.GABICCE GRADARA – FERMIGNANESE 0-2GABICCE GRADARA: Remedia, Bacchini, Morini, Semprini, Gallotti,Tombari, Finotti, Magi, Torsani, Montagnoli, Marchetti.

