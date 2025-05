Promozione Calcio la Jesina chiude la stagione battendo il Moie Vallesina

stagione straordinaria. A segno Cordella, doppietta, e capitan Trudo. Per gli ospiti, doppietta di PieralisiJESI, 3 maggio 2025 – I leoncelli tornano al “Carotti” freschi della Promozione appena ottenuta sul terreno del Fermignano appena 1 mese fa. Avversario di turno, il Moie Vallesina si incontrano al “Carotti” per l’ultima di campionato, ormai ininfluente per quanto riguarda il cammino delle due formazioni, con la Jesina già promossa ed i rossoblù lontani oltre la distanza di 9 punti dalla seconda classificata.Jesina-Moie Vallesina, le due formazioni al centro del campoJesina accolta in campo dal “Pasillo de honor”, l’inchino virtuale dell’avversaria di turno per la Promozione appena conquistata.Gara subito viva con Pieralisi, attaccante degli ospiti, pericoloso già al 1’. 🔗 I leoncelli suggellano con una vittoria per 3-2 unastraordinaria. A segno Cordella, doppietta, e capitan Trudo. Per gli ospiti, doppietta di PieralisiJESI, 3 maggio 2025 – I leoncelli tornano al “Carotti” freschi dellaappena ottenuta sul terreno del Fermignano appena 1 mese fa. Avversario di turno, ilsi incontrano al “Carotti” per l’ultima di campionato, ormai ininfluente per quanto riguarda il cammino delle due formazioni, con lagià promossa ed i rossoblù lontani oltre la distanza di 9 punti dalla seconda classificata., le due formazioni al centro del campoaccolta in campo dal “Pasillo de honor”, l’inchino virtuale dell’avversaria di turno per laappena conquistata.Gara subito viva con Pieralisi, attaccante degli ospiti, pericoloso già al 1’. 🔗 .com

Approfondimenti da altre fonti

Calcio a cinque / La Jesina spegne i sogni promozione del Faenza e entra nella griglia play off - La capolista perde 5-2 al Palatriccoli in una gara senza storia dominata dai leoncelli JESI, 29 marzo 2025 – Mazzarini para tutto, addirittura segna e per la Jesina la pratica Faenza, alla fine, è stata poco più di una formalità. Una gara senza storia che dopo un avvio molto equilibrato e guardingo, con una occasione per parte intorno al 12? di gioco, ha visto il quintetto di Pieralisi passare in vantaggio a 6’44” con una rete di Piersimoni. 🔗.com

Promozione girone A, si chiude il campionato: il Bagheria promosso in Eccellenza, il Cus ai playoff - L’ultima giornata del campionato di Promozione è andata in scena tra ieri e questo pomeriggio: il Bagheria 1919 ha battuto 5-3 l’Aspra ed è stato promosso in Eccellenza dopo ben 13 anni. Doppietta di Stassi, reti di Perricone, Lucera e Fiorentino: così i nerazzurri hanno calato il pokerissimo... 🔗today.it

Jesina torna in Eccellenza: una promozione che vale una liberazione - La differenza tra essere promossi e vincere un campionato? In pratica nessuna: l’anno dopo vai comunque a giocare al piano di sopra sia nel caso di spareggio e/o eventuale ripescaggio - Jesina 2010/2011 dall’Eccellenza alla D - o dopo aver vinto il campionato (di Promozione), con un turno di anticipo, come la Jesina attuale, trentuno anni dopo l’Eccellenza vinta nella stagione 93/94. Per Giancarlo Chiariotti, commercialista jesino da cinque anni sulla poltrona a dir poco rovente della maggiore squadra calcistica della città, qualcosa di più di una semplice ‘promozione’: una ‘liberazione’, ... 🔗sport.quotidiano.net

Ne parlano su altre fonti

Pronozione / Calcio, la Jesina chiude la stagione battendo il Moie Vallesina; Calcio / La Junior Jesina all’“Umbria Junior Cup”; Calcio Promozione: Jesina promossa in Eccellenza, il BarbaraMonserra retrocede in Prima Categoria; Jesina torna in Eccellenza: una promozione che vale una liberazione. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Promozione Per la Jesina passerella con il Moie (3-2) e l’omaggio a Trudo - Tutti aspettano il gol del capitano (è stata la sua ultima gara?) che arriva al 20', Cordella fa doppietta e si aggiudica la classifica marcatori, alla fine vittoria e festa in mezzo al campo, ma senz ... 🔗qdmnotizie.it

Ultima giornata del campionato di Promozione: Trodica in Eccellenza, sfida per il titolo con Jesina - Roberto Buratti presenta l'ultima giornata del campionato di Promozione con Trodica già in Eccellenza e la sfida per il titolo regionale contro Jesina. 🔗msn.com

Promozione A, le ultimissime in vista dei 90' finali - Definite in anticipo la promozione in Eccellenza della Jesina e le retrocessioni in Prima Categoria di Appignanese e Barbara Monserra, l’ultima giornata del girone A di Promozione, in programma domani ... 🔗youtvrs.it