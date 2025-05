Prolungare via Kobler potrebbe essere l’unica opzione per salvare il quadrante di Roma sud

© Romatoday.it - Prolungare via Kobler potrebbe essere l’unica opzione per salvare il quadrante di Roma sud Kobler, alla Cecchignola, potrebbe non essere più così lontano. Durante una delle ultime commissioni capitoline Trasparenza, infatti, è emerso sia dagli uffici di Urbanistica, sia da quelli di Mobilità, che l'opzione che vede la costruzione di un asse viario fino alla via. 🔗 Il prolungamento di via, alla Cecchignola,nonpiù così lontano. Durante una delle ultime commissioni capitoline Trasparenza, infatti, è emerso sia dagli uffici di Urbanistica, sia da quelli di Mobilità, che l'che vede la costruzione di un asse viario fino alla via. 🔗 Romatoday.it

Cosa riportano altre fonti

Un film Minecraft potrebbe stabilire nuovi record di incassi per un progetto tratto da un videogame - I primi dati degli incassi ottenuti da Un film Minecraft sembrano portare a potenziali incassi record per un adattamento cinematografico di un videogioco. Un film Minecraft ha stabilito un nuovo record per un adattamento di un videogioco: il progetto con star Jack Black e Jason Momoa ha infatti incassato 10.55 milioni di dollari grazie alle visioni in anteprima. Il progetto targato Warner Bros e Legendary ha infatti superato i dati registrati da titoli tratti da popolari giochi. 🔗movieplayer.it

Milan, ieri Maignan a Milanello: potrebbe giocare contro l’Atalanta - Smaltito il trauma cranico rimediato a Udine, il portiere del Milan, Mike Maignan, sta meglio e domani tornerà ad allenarsi in gruppo 🔗pianetamilan.it

Samsung ha sviluppato una lente che potrebbe rivoluzionare i visori XR e AR - Samsung e l'università coreana POSTECH hanno sviluppato un'innovativa metalente senza aberrazioni cromatiche o distorsioni ottiche. Accoppiata ad un display olografico è in grado di offrire un ampio angolo di visione, mantenendo un form factor estremamente compatto... Leggi tutto 🔗dday.it

Cosa riportano altre fonti

Prolungare via Kobler potrebbe essere l’unica opzione per salvare il quadrante di Roma sud; Fosso della Cecchignola, si riaccende lo scontro sul prolungamento di via Kobler. Favorevoli e contrari raccolgono le firme; Un sottopasso nella città militare della Cecchignola. Il piano B per evitare il prolungamento di via Kobler; Fosso Cecchignola, contro prolungamento di via Kobler anche un'interrogazione parlamentare. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media