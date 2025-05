Proiezioni Australia leader conservatore perde il seggio

© Quotidiano.net - Proiezioni Australia, leader conservatore perde il seggio Proiezioni dell'emittente nazionale Abc sulle elezioni legislative Australiane, il leader dei conservatori Peter Dutton avrebbe perso il suo seggio in Parlamento. In una "umiliante" sconfitta elettorale, una proiezione basata sui risultati parziali sembra evidenziale che uno sfidante del Partito Laburista di centro-sinistra abbia strappato il seggio a Dutton, infrangendo bruscamente le sue aspirazioni da primo ministro. (ANSA-AFP). 🔗 Secondo ledell'emittente nazionale Abc sulle elezioni legislativene, ildei conservatori Peter Dutton avrebbe perso il suoin Parlamento. In una "umiliante" sconfitta elettorale, una proiezione basata sui risultati parziali sembra evidenziale che uno sfidante del Partito Laburista di centro-sinistra abbia strappato ila Dutton, infrangendo bruscamente le sue aspirazioni da primo ministro. (ANSA-AFP). 🔗 Quotidiano.net

Australia, prime proiezioni: i laburisti di Albanese vincono le parlamentari. Cosa c’entra Trump - Anthony Albanese dovrebbe ottenere un secondo mandato come primo ministro, mentre le cose vanno male per il leader dell'opposizione. Durante la campagna elettorale si è parlato, come in altre elezioni negli ultimi mesi, del presidente statunitense, in particolare dei suoi dazi imposti sull'importazione di prodotti australiani L'articolo Australia, prime proiezioni: i laburisti di Albanese vincono le parlamentari. 🔗ildifforme.it

Australia, prime proiezioni: i laburisti di Albanese in testa alle parlamentari. Cosa c’entra Trump - Anthony Albanese dovrebbe ottenere un secondo mandato come primo ministro, mentre le cose vanno male per il leader dell'opposizione. Durante la campagna elettorale si è parlato, come in altre elezioni negli ultimi mesi, del presidente statunitense, in particolare dei suoi dazi imposti sull'importazione di prodotti australiani L'articolo Australia, prime proiezioni: i laburisti di Albanese in testa alle parlamentari. 🔗ildifforme.it

'Leader conservatore Poilievre perde il seggio in Canada' - Il leader del partito conservatore canadese, Pierre Poilievre, ha perso il suo seggio alla Camera dei Comuni a favore del liberale Bruce Fanjoy, secondo le proiezioni dell'emittente pubblica Cbc. La notizia della sconfitta di Poilievre in un collegio elettorale rurale dell'area di Ottawa è arrivata dopo la sconfitta del suo partito a livello nazionale da parte del Partito Liberale di Mark Carney. 🔗quotidiano.net

Australia, per le proiezioni il governo laburista è in testa. Il leader conservatore perde il seggio - Le prime proiezioni dei media sul voto in Australia, a urne appena chiuse, segnano la probabile vittoria del primo ministro in carica, il laburista Anthony Albanese, contro lo sfidante conservatore ... 🔗ansa.it

Proiezioni Australia, leader conservatore perde il seggio - SYDNEY, 03 MAG - Secondo le proiezioni dell'emittente nazionale Abc sulle elezioni legislative australiane, il leader dei conservatori Peter Dutton avrebbe perso il suo seggio in Parlamento. (ANSA) ... 🔗ansa.it

Australia, secondo le proiezioni il partito laburista è in testa - Così come in Canada, anche in Australia potrebbe essere l''effetto Trump' a decidere l'esito delle elezioni federali. Questo almeno è quanto spera il primo ... 🔗msn.com