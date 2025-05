© Lanazione.it - Progetto umbro sul Conclave: "Così ho digitalizzato in 3D i tesori della Cappella Sistina"

hoin 3D i luoghi del". Dal cuore dell’Umbria arriva l’appassionata testimonianza di chi ha vissuto i luoghi e i simboli deida una prospettiva inedita e privilegiata. Quella del perugino Aldo Pascucci, uno degli imprenditori tecnologici più innovativi d’Italia che con l’azienda umbra Archimede Arte hain 3D il patrimonio artistico dei Musei Vaticani in un grandiosoavviato nel 2012 su incarico dell’allora direttore Antonio Paolucci e terminato prima dell’inizio del covid quando direttrice era Barbara Jatta.E adesso ricorda. "Toccare il comignolo, anzi tenerlo proprio in braccio per spostarlo nel sottotetto, dove giace da unall’altro prima di essere montato sulla. Proprio quel comignolo da cui uscirà la ‘fumata bianca’ che annuncerà al mondo l’elezione del nuovo Papa, è stata una delle emozioni più esclusive che abbia vissuto durante i lavori". 🔗 Lanazione.it