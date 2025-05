Prodotti di stagione e filiera corta | oggi c’è il Mercato Contadino

Prodotti di stagione e filiera corta: oggi si svolgerà una nuova edizione del "Mercato Contadino", la rassegna mensile dedicata ai prodotti agricoli locali e regionali promossa da Slow Food Legnano APS con il patrocinio del Comune. Il Mercato, come da tradizione, si terrà dalle ore 9 alle 13 in Piazza della Quercia, nel cuore del paese, e vedrà la partecipazione di numerosi produttori appartenenti alla rete dei Mercati Contadini dell'Alto Milanese. Si tratta di realtà agricole che hanno scelto di restare indipendenti dalla grande distribuzione, preferendo un rapporto diretto e trasparente con i consumatori. I visitatori potranno acquistare prodotti genuini e di stagione: frutta e verdura appena raccolte, salumi, formaggi, miele, vino, pane, dolci artigianali, farine, olio e molto altro, tutto rigorosamente selezionato e proveniente dal territorio.

