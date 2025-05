Prodjgi alla Cascina Cuccagna | il giovane jazz italiano in scena a Milano

© Spettacolo.periodicodaily.com - "Prodjgi" alla Cascina Cuccagna: il giovane jazz italiano in scena a Milano alla Cascina Cuccagna di Milano la seconda edizione di Prodjgi, la rassegna riservata ai talenti emergenti della scena nazionale (Prodjgi è l'acronimo di promozione del jazz giovane italiano). Organizzati dall'associazione culturale Musicamorfosi, che si è aggiudicata per il secondo anno consecutivo il bando Siae "Per Chi Crea" ideato con l'obiettivo di promuovere i musicisti di età non superiore ai 35 anni, i concerti si svolgeranno per tutto il 2025.Dal 6 al 27 maggio: Sugarino Project e Francesco Sensi Quartet protagonisti di "Prodjgi"La seconda edizione di "Prodjgi" (acronimo di Promozione del jazz giovane italiano) è pronta a conquistare la scena musicale milanese. In programma alla Cascina Cuccagna, nello spazio conviviale del ristorante Un Posto a Milano, la rassegna proseguirà con una serie di concerti dal 6 al 27 maggio, proponendo le nuove leve del jazz nazionale.

