Probabili formazioni Serie B | orari e dove vedere le partite della 37esima giornata

© Sport.quotidiano.net - Probabili formazioni Serie B: orari e dove vedere le partite della 37esima giornata Serie B per la trentasettesima giornata di campionato, la terzultima, visto che oltre la trentottesima bisognerà recuperare la numero 34 che si sarebbe dovuta giocare il lunedì di Pasquetta. Tante lotte ancora in gioco, dai playoff alla retrocessione, passando per la battaglia playout. C'è poi il Pisa di Inzaghi, a caccia di un punto che gli garantirebbe la promozione diretta in Serie A, ma domani davanti a sé troverà un Bari che ha il dovere di riscattarsi dai due ko consecutivi incassati nelle ultime due partite, e che deve tornare al successo per assicurarsi un posto in zona playoff. Il calcio d'inizio di questa partita è fissato per le 15, alla stessa ora di Brescia – Juve Stabia, Cesena – Palermo, Salernitana – Mantova, Carrarese – Modena, Sudtirol – Cosenza, Frosinone – Cittadella, Catanzaro – Sampdoria e Reggiana – Spezia. 🔗 Roma, 3 maggio 2025 – Dopo meno di tre giorni tornerà in campo laB per la trentasettesimadi campionato, la terzultima, visto che oltre la trentottesima bisognerà recuperare la numero 34 che si sarebbe dovuta giocare il lunedì di Pasquetta. Tante lotte ancora in gioco, dai playoff alla retrocessione, passando per la battaglia playout. C'è poi il Pisa di Inzaghi, a caccia di un punto che gli garantirebbe la promozione diretta inA, ma domani davanti a sé troverà un Bari che ha ilre di riscattarsi dai due ko consecutivi incassati nelle ultime due, e che deve tornare al successo per assicurarsi un posto in zona playoff. Il calcio d'inizio di questa partita è fissato per le 15, alla stessa ora di Brescia – Juve Stabia, Cesena – Palermo, Salernitana – Mantova, Carrarese – Modena, Sudtirol – Cosenza, Frosinone – Citta, Catanzaro – Sampdoria e Reggiana – Spezia. 🔗 Sport.quotidiano.net

Se ne parla anche su altri siti

Serie A, Milan-Como: probabili formazioni e dove vederla | LIVE NEWS - Alle ore 18:00 c'è Milan-Como a 'San Siro': ecco a voi il LIVE con la diretta testuale della partita dei rossoneri di Sérgio Conceição 🔗pianetamilan.it

Serie A, le probabili formazioni della 35esima giornata - Archiviata la tre giorni europea, che ha visto Inter e Fiorentina impegnate rispettivamente nel primo atto delle semifinali di Champions e Conference... 🔗calciomercato.com

Inter-Verona, le probabili formazioni per la 35ª giornata di Serie A - Inter-Verona si giocherà oggi alle 20.45 allo Stadio “San Siro” di Milano: queste le probabili formazioni per la partita di oggi, valevole per la trentacinquesima giornata di Serie A. INTER-VERONA, PROBABILI FORMAZIONI CASA – Sarà l’Inter B a sfidare questa sera a San Siro (fischio d’inizio ore 20.45) il Verona di Paolo Zanetti. I nerazzurri pensano alla partita di ritorno contro il Barcellona, in programma martedì sempre a Milano. 🔗inter-news.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Catanzaro-Sampdoria, probabili formazioni: le scelte di Evani e Caserta; Probabili formazioni Serie B: orari e dove vedere le partite della 37esima giornata; Bari-Pisa: probabili formazioni e dove vederla in tv; Serie B, Cittadella-Brescia: le probabili formazioni della 36ªgiornata, le ultime news della vigilia. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Probabili formazioni Serie B: orari e dove vedere le partite della 37esima giornata - Roma, 3 maggio 2025 – Dopo meno di tre giorni tornerà in campo la Serie B per la trentasettesima giornata di campionato, la terzultima, visto che oltre la trentottesima bisognerà recuperare la numero ... 🔗sport.quotidiano.net

Serie B 2024-2025: Sampdoria-Cremonese, le probabili formazioni - Anche a Genova squadre in campo alle 15 del primo maggio per la 36esima giornata di serie B, valida come 17esima di ritorno. 🔗sportal.it

Carrarese-Modena: probabili formazioni e dove vederla - Visualizzazioni: 0 La 37° giornata della Serie B tra le sfide in programma c’è Carrarese-Modena: i toscani sono al 11°posto in classifica, gli emiliani sono al 9° posto. La 37° giornata della Serie B ... 🔗calciostyle.it