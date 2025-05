Probabili formazioni Bologna Juve | così Tudor sostituirà i tanti assenti Diverse sorprese nell’undici titolare ecco le scelte del tecnico

Probabili formazioni Bologna Juve: come Igor Tudor sostituirà i tanti assenti. Tante sorprese nell'undici titolare, ecco le decisioni dell'allenatore

Igor Tudor deve fare i conti con diverse assenze in vista di Bologna Juve: oltre ai lungodegenti Bremer, Milik e Cabal mancheranno anche Koopmeiners, Vlahovic, Kelly e lo squalificato Yildiz. Nel 3-4-2-1, dunque, il tecnico croato schiererà Savona come braccetto di destra insieme a Renato Veiga e Kalulu. A centrocampo si rivedrà Weah, con Cambiaso sulla fascia opposta e Locatelli-Thuram centrali. In avanti, alle spalle di Kolo Muani, confermatissimo Nico Gonzalez con McKennie adattato sulla trequarti bianconera.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Savona, Renato Veiga, Kalulu; Weah, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Nico Gonzalez, McKennie; Kolo Muani.

Bologna-Juve: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Dall'Ara andrà in scena la sfida di Serie A Bologna-Juve: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv. Al Dall'Ara di Bologna si giocherà la gara valevole per la 35ª giornata di Serie A tra Bologna-Juve.

Probabili formazioni Bologna Juve, chi giocherà in difesa e sulla trequarti? Le primissime idee di Tudor - di Redazione JuventusNews24Probabili formazioni Bologna Juve: le possibili scelte di Tudor per l’importante sfida in ottica Champions League La Juve prepara la sfida contro il Bologna. Mister Tudor dovrà fare i conti con l’assenza di Kelly mentre la possibile presenza di Koopmeiners e Vlahovic sarà accertata solamente nei prossimi giorni. Tuttosport ha analizzato quella che potrebbe essere la probabile formazione con Savona nel ruolo di braccetto e Conceicao in quello di trequartista insieme a Nico Gonzalez. 🔗juventusnews24.com

