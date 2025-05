Primo Maggio pienone di piazza Ma è polemica | Qui non servono feste

© Lanazione.it - Primo Maggio, pienone di piazza . Ma è polemica: "Qui non servono feste" Primo Maggio con polemica a Perugia. Il motivo del contendere è piazza del Bacio, il luogo scelto dalla Giunta Ferdinandi e dai sindacati, per consacrare la Festa dei lavoratori del 2025. L’intento degli organizzatori era dare un segnale di attenzione al quartiere, dove si segnalano problemi di criminalità e di degrado, mentre per il comitato dei residenti “Progetto Fontivegge“ non è questo il modo per risolvere i problemi della città."Iniziative oggettivamente inutili per Fontivegge – replica il Comitato - come tante altre episodiche del passato. Risultato: stasera non si può dormire (l’altro ieri , ndr) e da domani torna tutto come prima. Qualcuno un giorno - scrive Andrea Fais - capirà che per eliminare il degrado non c’è bisogno di feste o eventi - fisiologicamente una tantum - ma è sufficiente garantire la certezza della pena, ripulire le aree pubbliche, eliminare le barriere architettoniche e attrarre investimenti di qualità". 🔗 cona Perugia. Il motivo del contendere èdel Bacio, il luogo scelto dalla Giunta Ferdinandi e dai sindacati, per consacrare la Festa dei lavoratori del 2025. L’intento degli organizzatori era dare un segnale di attenzione al quartiere, dove si segnalano problemi di criminalità e di degrado, mentre per il comitato dei residenti “Progetto Fontivegge“ non è questo il modo per risolvere i problemi della città."Iniziative oggettivamente inutili per Fontivegge – replica il Comitato - come tante altre episodiche del passato. Risultato: stasera non si può dormire (l’altro ieri , ndr) e da domani torna tutto come prima. Qualcuno un giorno - scrive Andrea Fais - capirà che per eliminare il degrado non c’è bisogno dio eventi - fisiologicamente una tantum - ma è sufficiente garantire la certezza della pena, ripulire le aree pubbliche, eliminare le barriere architettoniche e attrarre investimenti di qualità". 🔗 Lanazione.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Istanbul, oltre 250 arresti durante le proteste per il primo maggio a piazza Taksim - Ancora un 1 maggio segnato da violenze e arresti a Istanbul: secondo l’Associazione dei Giuristi Contemporanei (Chd), citata dall’emittente Halk Tv, almeno 250 persone sono state fermate dalla polizia mentre cercavano di raggiungere la centrale Piazza Taksim, simbolo storico della Festa dei Lavoratori ma da anni interdetta alle manifestazioni. Le forze dell’ordine sono intervenute con particolare severità contro alcuni gruppi, soprattutto giovani, che volevano celebrare la giornata in quella zona. 🔗ilfattoquotidiano.it

Festa del Lavoro, in piazza per il Primo Maggio la mamma di Luana D’Orazio porta la scarpa della figlia - Emma Marrazzo, mamma di Luana D’Orazio, ha portato a Montemurlo la scarpa della figlia per ricordare l’incidente in occasione del Primo Maggio 🔗notizie.virgilio.it

Concerto primo maggio 2025: come arrivare a Piazza San Giovanni - Concerto primo maggio 2025: come arrivare a Piazza San Giovanni Come arrivare a Piazza San Giovanni in Laterano (Roma) per assistere al Concerto del primo maggio 2025? Come ogni anno, il Concertone torna nuovamente in piazza e propone una scaletta ricchissima, tra cantanti e ospiti anche internazionali. Di seguito vi spieghiamo come raggiungere la location del concertone che si svolge, come da tradizione, in occasione della festa dei lavoratori. 🔗tpi.it

Approfondimenti da altre fonti

Primo Maggio, pienone di piazza . Ma è polemica: Qui non servono feste; Primo maggio con il pienone a Taormina: segnali positivi per la stagione; Porto Sant'Elpidio, dammi tre parole: Primo Maggio, pienone di eventi e Valeria Rossi ospite; Primo maggio, come evitare il concertone rosso | .it. 🔗Ne parlano su altre fonti

Primo Maggio, pienone di piazza . Ma è polemica: "Qui non servono feste" - Primo Maggio con polemica a Perugia. Il motivo del contendere è piazza del Bacio, il luogo scelto dalla Giunta Ferdinandi e dai sindacati, per consacrare la Festa dei lavoratori del 2025. L’intento de ... 🔗msn.com

Primo maggio a Torino e in Piemonte: cortei ed eventi per la Festa dei lavoratori - Il 1° maggio in Piemonte prende vita tra cortei, musica e omaggi ai caduti sul lavoro, con iniziative da Torino a Domodossola. 🔗torinofree.it

Primo Maggio, il corteo sfila per il centro di Torino: "In Piemonte nel 2025 già 13 morti sul lavoro" - È partito poco prima delle 9.45 il tradizionale corteo del Primo Maggio di Torino. Il serpentone di lavoratori si è mosso da piazza Vittorio Veneto e arriverà in piazza Solferino. Quest’anno la ... 🔗torinotoday.it