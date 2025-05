Primo maggio in sicurezza e ormai pure in crisi

© Lidentita.it - Primo maggio in sicurezza e ormai pure in crisi Primo maggio si è celebrata la Festa del Lavoro, che i lavoratori di polizia hanno garantito in sicurezza e con discrezione. Riconosco, piaccia o non piaccia, che un Governo per la prima volta ha programmato e finanziato tre rinnovi contrattuali consecutivi nel medio periodo. Infatti la legge di bilancio 2025 ha introdotto misure che . Primo maggio in sicurezza e ormai pure in crisi L'Identità. 🔗 Giovedìsi è celebrata la Festa del Lavoro, che i lavoratori di polizia hanno garantito ine con discrezione. Riconosco, piaccia o non piaccia, che un Governo per la prima volta ha programmato e finanziato tre rinnovi contrattuali consecutivi nel medio periodo. Infatti la legge di bilancio 2025 ha introdotto misure che .ininL'Identità. 🔗 Lidentita.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il Prof. Maurizio Oliviero, Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, celebra il Primo Maggio: “La sicurezza sul lavoro deve essere un valore condiviso” - In occasione della Festa delle Lavoratrici e dei Lavoratori, il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, Prof. Maurizio Oliviero, ha voluto esprimere un sentito ringraziamento a tutte le persone che ogni giorno, con impegno e competenza, contribuiscono al progresso del Paese e al benessere collettivo. “Alla base del nostro progresso e del benessere della collettività c’è il lavoro di chi, con dedizione e senso di responsabilità, fa il suo dovere ogni giorno. 🔗laprimapagina.it

Primo maggio in corteo: "Chiediamo più sicurezza" - EMPOLI Una giornata e sei cortei. Il Primo maggio è alle porte e la Cgil è già impegnata nell’organizzazione di iniziative su tutto il territorio dell’Empolese Valdelsa. Il tema nazionale verterà sulla salute e sulla sicurezza sui posti di lavoro. Tutti "Uniti per un lavoro più sicuro", in un Paese dove le morti bianche non accennano a diminuire. L’appuntamento centrale sarà a Empoli, con il corteo unitario Cgil Cisl e Uil, che partirà alle 9. 🔗lanazione.it

PRIMA PAGINA – Primo Maggio, Meloni rilancia su sicurezza e salari: pronti 1,2 miliardi - Un Primo Maggio costellato da dati allarmanti e da una pressione crescente sia da parte delle opposizioni che delle parti sociali: in questo contesto ha parlato, attraverso un video messaggio che ha fatto il giro dei social oltre che dei canali ufficiali, la premier Giorgia Meloni, intervenuta in occasione delle Festa dei Lavoratori con una […] The post PRIMA PAGINA – Primo Maggio, Meloni rilancia su sicurezza e salari: pronti 1,2 miliardi appeared first on L'Identità. 🔗lidentita.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Tutto pronto per il Concertone del Primo maggio: il tema quest’anno sarà la sicurezza sul lavoro; Primo maggio in piazza, 50 artisti e «sicurezza sul lavoro»; Primo Maggio, focus sicurezza. Domani il corteo e il concerto. Le sigle: Troppe morti sul lavoro; Ospedale Maggiore, furti e finestrini rotti nelle auto di medici e infermieri. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

sicurezza lavoro primo maggio - Cosa resta del Primo Maggio? Riavvolte le bandiere della vecchia triplice, smontato il palco di piazza San Giovanni, stilate le pagelle delle star del Concertone, piante le tre vittime in cantiere nel ... 🔗repubblica.it

Primo Maggio, focus sicurezza. Domani il corteo e il concerto. Le sigle: "Troppe morti sul lavoro" - Presentata la kermesse: manifestazione dei sindacati alle 15, poi Cristina Donà e Saverio Lanza sul palco. Sesena (Cgil): "Oggi in Italia periscono in media tre persone al giorno: un dato inaccettabil ... 🔗msn.com

Primo maggio, la voce dei sindacati: priorità a sicurezza e lavoro - Intervista del Corriere della Calabria ai segretari generali Landini (Cgil), Fumarola (Cisl) e Bombardieri (Uil). Oggi la manifestazione "Uniti per un lavoro sicuro" ... 🔗corrieredellacalabria.it