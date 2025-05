Primo Maggio festa rovinata Raffica di effrazioni e furti

© Ilgiorno.it - Primo Maggio, festa rovinata. Raffica di effrazioni e furti BRONI (Pavia) Il furto è fallito, rimasto tentato. Ignoti ladri non sono infatti riusciti nel loro intento di sradicare il bancomat per impossessarsi dei contanti contenuti. Erano circa le 2 di giovedì quando è scattato l’allarme per il tentativo di manomissione in corso allo sportello automatico della Banca di Piacenza presente all’interno del corridoio d’accesso al supermercato Esselunga di Broni, in via Quartiere Piave, lungo la Statale 10 Padana Inferiore. Dopo aver forzato una porta a vetri sul retro, i malviventi si sono diretti al totem del bancomat, ma il tentativo di sradicarlo è fallito e, scattato l’allarme, sono fuggiti senza portare via nulla. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, qundo però i malviventi erano già riusciti ad allontanarsi facendo perdere le proprie tracce. 🔗 Ilgiorno.it

Festa del Lavoro, in piazza per il Primo Maggio la mamma di Luana D'Orazio porta la scarpa della figlia - Emma Marrazzo, mamma di Luana D'Orazio, ha portato a Montemurlo la scarpa della figlia per ricordare l'incidente in occasione del Primo Maggio

Cosa fare il primo maggio a Napoli: gli eventi e i musei aperti per la Festa dei Lavoratori - Cosa fare a Napoli il 1° maggio, il giorno della festa dei lavoratori? Ecco l'elenco dei siti archeologici, degli eventi e dei musei aperti nella festività.

Ascoli, festa rovinata dal dopo gara. Stop fino a maggio per il dg Verdone - La festa dell'Ascoli per l'importante exploit esterno ottenuto in casa del Pescara è stata in qualche modo rovinata dal rovente dopo gara che ha visto protagonista in negativo il direttore generale Domenico Verdone. Il dirigente bianconero, al termine di un confronto estremamente carico di tensione per l'importante posta in palio che le due squadre si sono contese, ha perso letteralmente la testa lasciandosi andare ad un comportamento poco consono nei confronti dei rappresentanti della classe arbitrale della serie C e della procura federale Figc che erano presenti all'Adriatico.

