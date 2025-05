Primo maggio a Fornaci Il sole colora la primavera

Dopo anni di pioggia, finalmente il sole ed una giornata quasi estiva hanno reso merito ed esaltato la bellezza della grande expo del Primo maggio a Fornaci che giovedì si è svolta sotto il migliori auspici con già una grandissima partecipazione dalle prime ore del mattino e che poi è salita a dismisura con il passare delle ore. Regalando a tutti una splendida giornata di mostre, di iniziative, di colori, di novità e di incontri tra la gente e con le realtà produttive del territorio.L'inaugurazione, come non avveniva da qualche anno, con l'arrivo da via della Repubblica in piazza IV Novembre delle Filarmoniche Catalani di Coreglia e Luporini di Barga che insieme hanno intonato, alla presenza di tante autorità civili e militari, l'Inno degli italiani. Poi il taglio del nastro a cura dell'assessore regionale Stefano Baccelli e poi i saluti istituzionali che completano di solito la cerimonia inaugurale.

