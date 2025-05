Primantennafm la storica emittente perugina guarda al futuro con la radiovisione

© Laprimapagina.it - Primantennafm, la storica emittente perugina guarda al futuro con la radiovisione Primantennafm, emittente storica fondata in FM e dal 2008 attiva come webradio, con sede a San Sisto presso il centro Selene a Perugia. Accolti dall’editore Luca Giommini, abbiamo avuto modo di scoprire una realtà dinamica e ben organizzata, dove la passione per la radio si percepisce in ogni dettaglio.Dallo studio principale, moderno e accogliente, si gode una vista che spazia dall’agorà di Perugia all’ospedale Silvestrini, fino all’area industriale e commerciale circostante. L’atmosfera è quella della radio tradizionale, con ambienti ordinati e un palinsesto ricco che alterna musica, programmi in diretta, appuntamenti informativi puntuali e collegamenti esterni.Primantennafm si conferma un punto di riferimento per l’informazione e l’intrattenimento, non solo a Perugia e in Umbria, ma anche su scala nazionale e internazionale grazie alla trasmissione online. 🔗 Visita negli studi difondata in FM e dal 2008 attiva come webradio, con sede a San Sisto presso il centro Selene a Perugia. Accolti dall’editore Luca Giommini, abbiamo avuto modo di scoprire una realtà dinamica e ben organizzata, dove la passione per la radio si percepisce in ogni dettaglio.Dallo studio principale, moderno e accogliente, si gode una vista che spazia dall’agorà di Perugia all’ospedale Silvestrini, fino all’area industriale e commerciale circostante. L’atmosfera è quella della radio tradizionale, con ambienti ordinati e un palinsesto ricco che alterna musica, programmi in diretta, appuntamenti informativi puntuali e collegamenti esterni.si conferma un punto di riferimento per l’informazione e l’intrattenimento, non solo a Perugia e in Umbria, ma anche su scala nazionale e internazionale grazie alla trasmissione online. 🔗 Laprimapagina.it

Ne parlano su altre fonti

Nella primissima sede storica della Perugina nasce “LAB”, il polo didattico della Città del Cioccolato - Si arricchisce di un nuovo e prezioso innesto il progetto della Città del Cioccolato promosso da Destinazione Cioccolato Srl S.B. È stato infatti siglato nei giorni scorsi un accordo con Luisa Spagnoli Spa che interverrà sostenendo gli importanti costi di rifunzionalizzazione e restauro degli... 🔗perugiatoday.it

VIDEO Nella storica sede della Perugina sorgerà IL Lab legato alla Città del Cioccolato: museo, degustazione e worshop - Presentato il progetto “LAB – Luisa Annibale Base”, promosso da Destinazione Cioccolato Srl SB che vede la partecipazione attiva e il sostegno finanziario di Luisa Spagnoli Spa, guidata dalla Dott.ssa Nicoletta Spagnoli insieme al figlio Nicola Barbarani Spagnoli. Verranno recuperati gli spazi di... 🔗perugiatoday.it

Dopo 6 anni riapre al pubblico (e ai matrimoni) la storica villa Ricotti - Riapre la villa Ricotti di Arese, dimora lombarda settecentesca di proprietà privata chiusa dal 2019. Nella corso della seduta di giovedì sera, la Giunta comunale ha approvato la bozza di accordo che consentirà al Comune di utilizzare La Valera per celebrare matrimoni e unioni civili e per lo svolgimento di iniziative culturali ed eventi organizzati dal Comune e aperti al pubblico. "La sottoscrizione di questo accordo rappresenta un passo decisivo per restituire alla cittadinanza un luogo simbolo della nostra città, che racchiude la storia e l’identità del nostro territorio – dichiara il ... 🔗ilgiorno.it

Se ne parla anche su altri siti

La Prima Pagina approda su PrimantennaFM: al via una nuova campagna radiofonica in Umbria; Spoleto, tutto pronto per “Nostalgia 80-90, Musica Indelebile”: cinque deejay storici accendono la notte. 🔗Ne parlano su altre fonti