Prima si arrabbia Taremi poi Arnautovic | cos’è successo in Inter-Verona

Inter, che conduce di misura per 1-0 grazie al rigore trasformato con freddezza da Asllani.Marko Arnautovic (LaPresse) – Calciomercato.itC’è spazio dalla panchina per due big come Dimarco e Mkhitaryan, non in un primo momento per Taremi che da inizio ripresa si stava scaldando insieme ai due compagni di squadra. Il centravanti iraniani era pronto per entrare, Prima dello stop imposto dal vice Farris su suggerimento in tribuna ovviamente di Simone Inzaghi, stasera squalificato per la vicenda curve.Taremi non la prende benissimo a bordocampo e continua nel riscaldamento, Prima finalmente della chiamata di Farris e dell’ingresso in campo qualche minuto più tardi. 🔗 Congelato in un primo momento il cambio dell’attaccante iraniano, che martedì contro il Barcellona è il principale candidato per sostituire Lautaro Martinez dal primo minutoSimone Inzaghi in tribuna cambia idea e congela per pochi minuti il cambio in attacco per l’, che conduce di misura per 1-0 grazie al rigore trasformato con freddezza da Asllani.Marko(LaPresse) – Calciomercato.itC’è spazio dalla panchina per due big come Dimarco e Mkhitaryan, non in un primo momento perche da inizio ripresa si stava scaldando insieme ai due compagni di squadra. Il centravanti iraniani era pronto per entrare,dello stop imposto dal vice Farris su suggerimento in tribuna ovviamente di Simone Inzaghi, stasera squalificato per la vicenda curve.non la prende benissimo a bordocampo e continua nel riscaldamento,finalmente della chiamata di Farris e dell’ingresso in campo qualche minuto più tardi. 🔗 Calciomercato.it

