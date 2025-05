© Lanazione.it - Prima rubano il cambiamonete poi lo perdono

I ladri non fanno festa nel giorno in cui si celebra il lavoro. Nella notte del primo maggio tre malviventi hanno preso di mira il centro commerciale Pesciarelli di Magione. Con una Fiat Panda, risultata rubata, hanno raggiunto il parcheggio del supermercato e una volta scesi hanno forzato la porta con un piede di porco. Si vede tutto nei video dei sistemi di sorveglianza che il titolare, Michelangelo Pesciarelli, ha diffuso tramite i suoi canali social, ironizzando proprio sul fatto che i tre "gaglioffi" come li definisce l’imprenditore, non solo preferiscano la malavita alla serietà del lavoro, ma non brillino particolarmente di talento nemmeno nella "carriera" criminale. Così viene ripreso in sequenza il furto al centro commerciale nelle prime ore del primo maggio. I tre ladri a volto coperto sono entrati in azione forzando con un piede di porco l’ingresso principale del centro commerciale. 🔗 Lanazione.it