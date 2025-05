Prima la Roma poi l’Inter Primavera sfiora il colpaccio! Finisce 2-2

© Inter-news.it - Prima la Roma, poi l’Inter Primavera sfiora il colpaccio! Finisce 2-2 l’Inter Primavera e la Roma al Tre Fontane. A decidere il match, valido per la 36ª giornata di campionato, sono stati i gol di Coletta e Della Rocca nel primo tempo e la risposta nella ripresa di Topalovic e Mosconi.ERRORI – Brutto primo tempo dell’Inter Primavera allo stadio Tre Fontane di Roma. Una Prima frazione a tinte giallorosse, con la Roma che domina in lungo e in largo questo scontro al vertice. Match che si chiude 2-2 tra i giallorossi e l’Inter. La Roma è stata brava a indirizzare la partita sin dal primo momento. Al 19? della Prima frazione, ci pensa Coletta con un tiro dalla lunga distanza a beffare la difesa dell’Inter con un incolpevole Calligaris. l’Inter fatica a riprendersi e al 36? arriva anche il raddoppio della Roma con Della Rocca bravo a mandare in porta un cross teso di Graziani. 🔗 Si chiude con un pareggio bellissimo (2-2) la sfida travera e laal Tre Fontane. A decidere il match, valido per la 36ª giornata di campionato, sono stati i gol di Coletta e Della Rocca nel primo tempo e la risposta nella ripresa di Topalovic e Mosconi.ERRORI – Brutto primo tempo delvera allo stadio Tre Fontane di. Unafrazione a tinte giallorosse, con lache domina in lungo e in largo questo scontro al vertice. Match che si chiude 2-2 tra i giallorossi e. Laè stata brava a indirizzare la partita sin dal primo momento. Al 19? dellafrazione, ci pensa Coletta con un tiro dalla lunga distanza a beffare la difesa delcon un incolpevole Calligaris.fatica a riprendersi e al 36? arriva anche il raddoppio dellacon Della Rocca bravo a mandare in porta un cross teso di Graziani. 🔗 Inter-news.it

Approfondimenti da altre fonti

Roma-Inter Primavera 2-2, pagelle: Mosconi e Topalovic decisivi! - L’Inter rimonta la Roma e pareggia con il risultato di 2-2 in campionato. Topalovic e Mosconi cambiano totalmente la partita e sono i migliori, le pagelle del match. Calligaris 6.5: Salva l’Inter da un risultato ancora più largo, para e non può niente sui gol della Roma. Roma-Inter Primavera, pagelle – DIFESA Aidoo 5.5: Non aiuta i centrali nella fase difensiva, davanti non si vede praticamente mai. 🔗inter-news.it

Roma Inter Primavera 2-2: grande ripresa, i nerazzurri strappano il pari in rimonta! - di Giuseppe ColicchiaRoma Inter Primavera: cronaca, risultato e tabellino del match di oggi, valevole per la 36^ giornata del campionato di Primavera 1 Tutto pronto per Roma Inter Primavera, la sfida di oggi valevole per il 36° turno del campionato di Primavera 1. I nerazzurri occupano momentaneamente il secondo posto della graduatoria con 67 punti, nove in meno dei giallorossi che si trovano in vetta. 🔗internews24.com

Mosconi dopo Inter Primavera Fiorentina: «Vittoria di carattere, prima della soddisfazione personale viene il gruppo!» - di RedazioneL’attaccante dell’Inter Primavera, Mattia Mosconi, si è espresso così al termine del match di campionato vinto contro la Fiorentina Intervenuto ai microfoni dei giornalisti presenti al KONAMI Youth Development Centre al termine di Inter Primavera Fiorentina, l’attaccante dei nerazzurri Mattia Mosconi ha commentato così l’importante successo ottenuto nella sfida valevole per il 28° turno del campionato di Primavera 1. 🔗internews24.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

LIVE Primavera, Roma-Inter 2-2: Mosconi di testa, è il gol del pareggio nerazzuro!; LIVE PRIMAVERA - Roma-Inter 2-2, 86' - Finale molto bello e senza esclusione di colpi, De Marzi sempre più protagonista; Primavera, Roma-Inter 2-2 risultato finale: Zanchetta azzecca i cambi ed evita il ko; LIVE PRIMAVERA - Roma-Inter 1-0, 27' - Roma frizzantissima dopo il vantaggio. Calligaris tiene in piedi l'Inter. 🔗Ne parlano su altre fonti

LIVE Primavera, Roma-Inter 2-1: botta dalla distanza di Topalovic, partita riaperta! - Trentaseiesima giornata del campionato per i nerazzurri di Zanchetta: su Fcinter1908 la diretta testuale dell'incontro ... 🔗fcinter1908.it

LIVE PRIMAVERA - Roma-Inter 2-2, 60' - I cambi di Zanchetta riprendono il match: micidiale uno-due di Topalovic e Mosconi - LIVE MATCH ROMA-INTER 2-2 (Coletta 19', Della Rocca 35') IL GOL DI MOSCONI: I cambi di Zanchetta riprendono la partita in tre minuti. Punizione di Cocchi sulla quale non arriva Alexiou ma Mosconi sì. 🔗msn.com

Diretta Roma Inter Primavera/ Streaming video tv, prima contro seconda (3 maggio 2025) - Diretta Roma Inter Primavera, streaming video tv: gara ad altissima quota tra giallorossi e nerazzurri (3 maggio 2025) ... 🔗ilsussidiario.net