Prigioniera dell’ascensore Ancora paura nella torre

© Ilgiorno.it - Prigioniera dell’ascensore. Ancora paura nella torre Ancora disagi nella torre Raffaello a Brescia. A soli tre giorni dal crollo del controsoffitto al quindicesimo piano, nella mattinata del primo maggio una donna di 75 anni è rimasta intrappolata nell’ascensore per almeno 45 minuti, senza riportare ferite ma cadendo in preda al panico. L’intervento dei Vigili del fuoco è stato immediato. Sul posto è arrivata anche un’ambulanza e fortunatamente non è stato necessario il trasporto in ospedale, poiché la donna si è solamente spaventata. L’episodio riaccende le proteste degli inquilini, che si dicono esasperati dal degrado strutturale del complesso. Insieme ai residenti delle case popolari di San Polo, San Bartolomeo e Casazza, con il supporto dell’associazione “Diritti per tutti“, denunciano da mesi la mancanza di manutenzione sugli ascensori, spesso fuori servizio, ma pure la cattiva manutenzione e il mantenimento degli ambienti che secondo loro sono in condizioni precarie, come dimostrerebbe il crollo di calcinacci avvenuto nelle ore precedenti al fermo dell’ascensore con la signora all’interno. 🔗 disagiRaffaello a Brescia. A soli tre giorni dal crollo del controsoffitto al quindicesimo piano,mattinata del primo maggio una donna di 75 anni è rimasta intrappolata nell’ascensore per almeno 45 minuti, senza riportare ferite ma cadendo in preda al panico. L’intervento dei Vigili del fuoco è stato immediato. Sul posto è arrivata anche un’ambulanza e fortunatamente non è stato necessario il trasporto in ospedale, poiché la donna si è solamente spaventata. L’episodio riaccende le proteste degli inquilini, che si dicono esasperati dal degrado strutturale del complesso. Insieme ai residenti delle case popolari di San Polo, San Bartolomeo e Casazza, con il supporto dell’associazione “Diritti per tutti“, denunciano da mesi la mancanza di manutenzione sugli ascensori, spesso fuori servizio, ma pure la cattiva manutenzione e il mantenimento degli ambienti che secondo loro sono in condizioni precarie, come dimostrerebbe il crollo di calcinacci avvenuto nelle ore precedenti al fermocon la signora all’interno. 🔗 Ilgiorno.it

Ne parlano su altre fonti

Allerta massima in Toscana: paura per la piena dell'Arno. "Spostatevi ai piani alti” - Fiumi in piena e torrenti che esondano. L'Arno è da diverse ore un 'sorvegliato' speciale, per il momento sotto controllo ma è massima l'allerta. A Firenze, il presidente della Regione, Eugenio Giani, annuncia che lo scolmatore e le casse di espansione del bacino di Roffia sono pronti per essere aperti quando il colmo di piena raggiungerà la portata necessaria. Attraversando la Toscana nei suoi 241 chilometri di lunghezza riceve acqua da centinaia di affluenti e il suo corso, via via si ingrossa. 🔗iltempo.it

Il calendario dell’Inter di aprile fa paura: 8 partite che decidono tutto - L’Inter ha un calendario ad aprile da cuori fortissimi. Otto partite, che decideranno praticamente una stagione intera: scudetto, Champions League e Coppa Italia. BICICLETTA – L’Inter ha voluto la bicicletta e adesso deve pedalare. Ed è una bicicletta bellissima e prestigiosa. I nerazzurri rimangono ancora in corsa per tutte le competizioni: Serie A, Champions League e Coppa Italia. Ieri, si è completato il quadro dei quarti di finale della coppa europea più importante e sempre nella serata di ieri, la Uefa ha diramato le date ufficiali delle prossime partite di aprile (vedi calendario). 🔗inter-news.it

Terremoto ai Campi Flegrei. Paura e tensione con le forze dell’ordine - Il terremoto che ha bruscamente svegliato la popolazione dei Campi Flegrei nella notte fra il 12 e il 13 marzo, con epicentro nella zona di Pozzuoli, apre nuovamente il tema sui fenomeni sismici che si stanno verificando in quella zona da ormai molti mesi. Questa volta la scossa, esattamente come quella avvenuta il 20 maggio 2024, è stata di magnitudo 4.4. Avvertito anche a Napoli, il sisma ha portato gran parte della popolazione partenopea a riversarsi nelle strade, per la grande paura che il terremoto ha provocato. 🔗panorama.it

Se ne parla anche su altri siti

Prigioniera dell’ascensore. Ancora paura nella torre; L’ascensore è rotto: gli inquilini prigionieri nel palazzo di 9 piani; Pomezia, la storia di Franca: Da tre mesi sono prigioniera in casa | VIDEO. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Prigioniera dell’ascensore. Ancora paura nella torre - Brescia, brutta avventura per una donna di 75 anni bloccata per 45 minuti . Allarme tre giorni dopo il crollo di un controsoffitto al quindicesimo piano. 🔗ilgiorno.it

Incubo finito per Lia, riparato l’ascensore che la teneva ‘prigioniera’ in casa - Potrà trascorrere una buona Pasqua, finalmente libera di entrare e uscire da casa in maniera agevole, com’è giusto che sia. Lia (all’anagrafe Antonia), 48 anni, paraplegica dalla nascita, si era rivol ... 🔗siracusaoggi.it