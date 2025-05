Prezzo del gas in discesa -300 euro in bolletta per le famiglie

Prezzo del gas in netto calo, mentre sulle tariffe dell'elettricità soltanto una leggera flessione. La fine dell'inverno e il conseguente aumento delle temperature hanno portato a una significativa diminuzione del costo del gas, seppure con differenze sul mercato libero tra contratti a Prezzo variabile e a Prezzo fisso.Lo rileva un'indagine effettuata sui dati di Arera dall'associazione no profit Consumerismo e WeGroup, piattaforma dedicata ai gruppi di acquisto per le forniture di energia, in cui si segnala una discesa più lenta della bolletta della luce.Il Prezzo del gasDall'analisi delle migliori offerte commerciali pubblicate dagli operatori sul portale dell'Autorità di regolazione dell'energia, aggiornate al 2 maggio, nelle grandi città italiane gli esperti di Consumerismo hanno registrato una diminuzione media del 16% del costo del gas rispetto a febbraio.

Il prezzo del gas apre in discesa a 36,7 euro ad Amsterdam - Il prezzo del gas europeo riprendere a scendere. Ad Amsterdam in avvio il contratto future Ttf perde il 3,9% a 36,7 euro al megawattora. 🔗quotidiano.net

Il prezzo del gas chiude la giornata in discesa a 38,2 euro - Continua la discesa del prezzo del gas europeo. Al Amsterdam il contratto Ttf ha perso il 7,87% a 38,24 euro al megawattora sui livelli di settembre scorso. 🔗quotidiano.net

Il prezzo del gas chiude in calo a ridosso di 51 euro - Il prezzo dimezza il calo dell'avvio di giornata e chiude a ridosso dei 51 euro. Ad Amsterdam, mercato di riferimento, i contratti Ttf cedono l'1,36% a 50,7 euro al megawattora. 🔗quotidiano.net

