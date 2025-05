Prevenzione con il Rotary all’Abbadia di Fiastra

Rotary rinnova il suo impegno a favore della Prevenzione sanitaria, promuovendo una giornata dedicata allo screening diabetologico gratuito. L'appuntamento è per domani dalle ore 9 alle 18 nella la splendida cornice dell'Abbadia di Fiastra. "L'iniziativa – spiegano dal Rotary – , organizzata con la collaborazione della Croce Rossa Italiana - Comitato di Macerata, vedrà la presenza del dottor Brandoni, direttore dell'U.O. di Diabetologia della Ast di Macerata che coordinerà le attività sanitarie della giornata. Per l'occasione sarà disponibile il Camper Rotary, un'unità mobile appositamente attrezzata per attività di Prevenzione, messo a disposizione dal Distretto 2090 del Rotary International. La struttura mobile consentirà di offrire uno screening efficiente e riservato, rivolto a tutta la cittadinanza, con l'obiettivo di sensibilizzare sulla Prevenzione del diabete e favorire la diagnosi precoce.

