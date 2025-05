PRESSING SI SPOSTA DA CANALE 5 A ITALIA 1 PER VIVERE LA VOLATA FINALE DEL CAMPIONATO

© Bubinoblog - PRESSING SI SPOSTA DA CANALE 5 A ITALIA 1 PER VIVERE LA VOLATA FINALE DEL CAMPIONATO PRESSING, il celebre programma di approfondimento calcistico targato SportMediaset, cambia temporaneamente casa, così una nota ufficiale di Cologno Monzese.A partire da questa settimana, domenica 4 maggio, e per le prossime puntate, il talk sportivo condotto da Massimo Callegari e Monica Bertini andrà in onda su ITALIA 1, mantenendo lo stesso orario in seconda serata.Al centro del programma a cura di Alberto Brandi, goal, highlights, approfondimenti, commenti dei protagonisti e il dibattito sui temi più caldi dell’attualità calcistica.In studio per commentare e analizzare la 35esima giornata del CAMPIONATO: Alessio Tacchinardi, Riccardo Trevisani, Sandro Sabatini e Ivan Zazzaroni. In collegamento Fabrizio Biasin e Walter De Maggio.Appuntamento su ITALIA 1 ogni domenica sera, in seconda serata, per VIVERE insieme la VOLATA FINALE del CAMPIONATO!L'articolo PRESSING SI SPOSTA DA CANALE 5 A ITALIA 1 PER VIVERE LA VOLATA FINALE DEL CAMPIONATO proviene da BUBINO. 🔗 , il celebre programma di approfondimento calcistico targato SportMediaset, cambia temporaneamente casa, così una nota ufficiale di Cologno Monzese.A partire da questa settimana, domenica 4 maggio, e per le prossime puntate, il talk sportivo condotto da Massimo Callegari e Monica Bertini andrà in onda su1, mantenendo lo stesso orario in seconda serata.Al centro del programma a cura di Alberto Brandi, goal, highlights, approfondimenti, commenti dei protagonisti e il dibattito sui temi più caldi dell’attualità calcistica.In studio per commentare e analizzare la 35esima giornata del: Alessio Tacchinardi, Riccardo Trevisani, Sandro Sabatini e Ivan Zazzaroni. In collegamento Fabrizio Biasin e Walter De Maggio.Appuntamento su1 ogni domenica sera, in seconda serata, perinsieme ladel!L'articoloSIDA5 A1 PERLADELproviene da BUBINO. 🔗 Bubinoblog

Dopo Sassonia, il porto canale: pressing per l’altra passeggiata - Fano, 22 aprile 2025 – Inaugurata nell’estate del 2022, la Darsena Borghese con relativa passeggiata attende ora di essere completata con il secondo stralcio, visto che il recupero si è fermato al ponte della ferrovia. Una volta che Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) avrà completato il suo intervento con la sostituzione del ponte attuale con uno nuovo (che fa seguito all’abbattimento del vecchio casello), si potrà procedere al completamento della riqualificazione del porto-canale. 🔗ilrestodelcarlino.it

Pressing si sposta su Italia 1: ecco quando vederlo - Il talk calcistico Pressing si trasferisce su Italia 1 in seconda serata da domenica 4 maggio con Callegari e Bertini. 🔗milanosportiva.com

Canale 5 sposta Tradimento in prima serata: rapimento, ricatti e rivelazioni nella trama - La programmazione di Canale 5 riserva un cambiamento significativo per la messa in onda della celebre soap turca Tradimento. Domani, infatti, la serie non sarà trasmessa nel consueto doppio ... 🔗sbircialanotizia.it

The Couple, Lo Show dei Record e Maria Corleone: cambia la programmazione tv di Canale 5 - Canale 5 programmazione tv maggio. Con lo spostamento di The Couple alla domenica, la fiction Maria Corleone occupa il prime time del lunedì. 🔗maridacaterini.it