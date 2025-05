Presi a calci sugli stinchi perché di FdI follia a Bologna FdI | frutto avvelenato degli attacchi di Lepore a Meloni

Bologna, in via Duse, dove Fratelli d'Italia subisce l'ennesima violenza. Un episodio assurdo, inconcepibile: una donna ha preso a calci alcuni militanti colpevoli di essere militanti del partito che guida la maggioranza di governo. E' l'europarlamentare Stefano Cavedagna a raccontare l'ennesima follia: "Una passante, stamattina, in via Duse, nella periferia di Bologna ha aggredito con calci negli stinchi tre militanti di Fratelli d'Italia e ha strappato i volantini che stavano distribuendo". Cavedagna (FdI): persone o gruppi dei centri sociali liberi di aggredire. Una scena da matti. Per Cavedagna si è trattato di "un attacco violento e gratuito ai danni dei nostri attivisti mentre distribuivano volantini e raccoglievano firme contro l'aumento dei ticket sanitari.

