Presi a calci e minacciati di morte | militanti di Fratelli d' Italia aggrediti al banchetto

militanti di Fratelli d'Italia aggrediti al gazebo in zona San Donato. A raccontarlo è il consigliere di quartiere, Andrea Giuffrida: "Sono molto arrabbiato e ancora dolorante", dichiara raggiunto al telefono da BolognaToday.I meloniani, spiega Giuffrida, avevano organizzato in via Beroaldo.

