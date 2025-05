Presagio di un tempo non opaco Lettera da un’alba

Presagio – come una speranza. Di cosa? Di un tempo a venire non opaco, di un invecchiare non triste, ma carico di senso. E' la domenica, oggi, della Divina Misericordia, come la volle Giovanni Paolo II, ben conscio di quanto, di misericordia, abbiamo bisogno. Molto più che di quella giustizia di cui ci riempiamo la bocca, e che poi ci sfugge come acqua fra le mani. 🔗 27aprile. Dalle colline della Gallura alle sei l'alba si alza sul mare con i colori di un incendio: pare fuoco, davvero, il cielo di porpora che si spalanca. Dalla finestra guardo, incantata. Non resisto alla voglia di prenderla e portarmela a casa, quest'alba: scatto una foto con lo smartphone. Anche se quel cielo di sangue che si mostra solo per qualche istante, mentre ancora tutti in paese dormono, mi resta dentro, come un– come una speranza. Di cosa? Di un tempo a venire non, di un invecchiare non triste, ma carico di senso. E' la domenica, oggi, della Divina Misericordia, come la volle Giovanni Paolo II, ben conscio di quanto, di misericordia, abbiamo bisogno. Molto più che di quella giustizia di cui ci riempiamo la bocca, e che poi ci sfugge come acqua fra le mani.

Le notizie più recenti da fonti esterne

