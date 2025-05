Prende la moto dell’amico e si scontra con un’auto ragazzo gravissimo

Sant'Agata (Bologna), 3 maggio 2025 – Un minorenne è ricoverato all'ospedale Maggiore di Bologna in gravi condizioni e in pericolo di vita dopo un brutto incidente in moto a Sant'Agata. Secondo quanto si è potuto apprendere ieri sera, intorno alle 20, il minorenne, straniero, era alla guida di una moto, pare di proprietà di un suo amico, e dietro di lui trasportava una coetanea straniera quando si è scontrato contro una automobile, con a bordo quattro persone, di cui pare due bambini, in viale della Repubblica, incrocio Fratelli Cervi, nei pressi del ristorante Lo Smeraldo. Nell'impatto i due giovani sono rovinati a terra. Il ragazzino è apparso subito in gravi condizioni. Sono stati chiamati i soccorsi e sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118 ed anche l'elisoccorso, i carabinieri della Compagnia di San Giovanni in Persiceto e della locale stazione dell'Arma.

