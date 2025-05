Premio d’onore per il tabaccaio Romano | cinquant’anni di storia nella rivendita di famiglia

© Lecceprima.it - Premio d’onore per il tabaccaio Romano: cinquant’anni di storia nella rivendita di famiglia

NARDO’ - Si è svolta a Bari nelle scorse settimane la premiazione per l’assegnazione della "T d'Onore". Si tratta di un'onorificenza conferita dalla Federazione italiana tabaccai a coloro che hanno svolto un lungo e meritorio servizio all'interno della professione, riconosciuto dalla stessa. 🔗 Lecceprima.it

Luigino Romano premiato a Bari: cinquant’anni di storia e impegno nella Tabaccheria di famiglia - NARDO' - Si è tenuta a Bari lo scorso 5 aprile la premiazione per la "T d'Onore". Si tratta di un'onorificenza conferita dalla Federazione Italiana Tabaccai (FIT) a coloro che hanno svolto un lungo e ... 🔗portadimare.it