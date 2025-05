Premier infortunio per l’arbitro? No Problem È Vardy a fischiare la sospensione di Leicester Southampton – VIDEO

© Calcionews24.com - Premier, infortunio per l’arbitro? No Problem. È Vardy a fischiare la sospensione di Leicester Southampton – VIDEO

Premier, infortunio per l’arbitro? No Problem. È Vardy a fischiare la sospensione di Leicester Southampton Episodio bizzarro in quel di Leicester, dove nel corso del match del pomeriggio tra Leicester e Southampton, la partita è stata interrotta per qualche minuto complice l‘infrotunio dell’arbitro David Webb, colpito da Jordan Ayew. #PremierLeague ? ¡Atención juez! El . 🔗 per? No. ÈladiEpisodio bizzarro in quel di, dove nel corso del match del pomeriggio tra, la partita è stata interrotta per qualche minuto complice l‘infrotunio delDavid Webb, colpito da Jordan Ayew. #League ? ¡Atención juez! El . 🔗 Calcionews24.com

Su questo argomento da altre fonti

Premier League LIVE: Manchester United subito sotto, l'Arsenal perde Gabriel per infortunio in vista del Real Madrid - Dopo la sosta per le nazionali e l`ultimo week-end dedicato alla Fa Cup, stasera torna in campo la Premier League con tre anticipi della trentesima... 🔗calciomercato.com

Premier League LIVE: Manchester United subito sotto, l'Arsenal perde Gabriel per infortunio - Dopo la sosta per le nazionali e l`ultimo week-end dedicato alla Fa Cup, stasera torna in campo la Premier League con tre anticipi della trentesima... 🔗calciomercato.com

Arbitro siciliano aggredito ad Acireale: violenza nei campionati dilettantistici - Le immagini shock del 19enne arbitro siciliano inseguito e picchiato ad Acireale durante una partita di under 17 sono diventati “virali“ negli ultimi giorni. Reazioni indignate di fronte a scene di ordinaria follia e che si ripetono purtroppo ogni weekend nei campionati dilettantistici e giovanili. Direttori di gara aggrediti, scazzottate fra calciatori in campo, risse in tribuna fra gli adulti. I referti medici e i bollettini del giudice sportivo non fanno altro che certificare quanto avviene all’interno e all’esterno del retangolo di gioco: l’altro calcio, quello distante dai riflettori, è ... 🔗sport.quotidiano.net

Cosa riportano altre fonti

Trauma facciale, punti di sutura e...polemiche sull'arbitraggio: il day-after di Donnarumma; Paura in Nottingham Forest-Bournemouth: grave infortunio a Danilo, partita sospesa per 8 minuti; Premier: Rosso a Rice e gaffe Marianella: chiamata folle di arbitro incompetente ma il web lo smentisce; Riyadh P1: Lebron e Stupa annullano due match point e volano in finale con Tapia/Coello!. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Leicester, Vardy fischia al posto dell'arbitro infortunato: cosa è successo durante la partita di Premier League col Southampton - Leicester-Southampton, 35esima giornata di Premier League tra due squadre già retrocesse, doveva essere una partita come le altre, tra due formazioni senza motivazioni e già ... 🔗msn.com