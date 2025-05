Pregudicato evade dai domiciliari per fare un giro in bici ma i carabinieri lo arrestano

Un pregiudicato 75enne già posto agli arresti domiciliari, aveva pensato bene di evadere per fare una pedalata in bici in via Messina, nel quartiere Picanello, ma non aveva fatto i conti con i carabinieri. Gli operatori lo hanno riconosciuto immediatamente grazie alla loro conoscenza del territorio.

