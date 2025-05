Preghiera della sera 3 Maggio 2025 | Fammi di contemplare il Tuo volto

Preghiera della sera 3 Maggio 2025: "Fammi di contemplare il Tuo volto"

"Fammi contemplare il tuo volto". Questo Sabato con la Preghiera della sera chiediamo questa grazia alla Beata Maria Vergine. 

Santa Maria, Vergine della notte, noi t'imploriamo di starci vicino quando incombe il dolore, irrompe la prova, sibila il vento della disperazione, il freddo delle delusioni o l'ala severa della morte (Don Tonino Bello).

