Preghiera del mattino del 3 Maggio 2025 | Santa Maria mostrami Gesù

Il Sabato è il giorno della devozione alla Beata Vergine. Offriamo questo nuovo giorno al Signore con la Preghiera del mattino di oggi. Affidiamoci alla nostra mamma celeste, affinché ci guidi nel nostro cammino: "Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido come acqua di sorgente".

