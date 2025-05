Poviglio gommista rapinato e ferito nella sua abitazione

© Ilrestodelcarlino.it - Poviglio, gommista rapinato e ferito nella sua abitazione Poviglio (Reggio Emilia), 3 maggio 2025 - I carabinieri di Poviglio stanno indagando su una rapina avvenuta nei giorni scorsi, nel fine settimana del 25 Aprile, nell’abitazione di Paolo Carnevali, titolare di una officina di gommista in via Dante Alighieri, in paese. Ad agire sarebbero stati in quattro, probabilmente giovani, con il volto coperto da passamontagna e con calzari ai piedi. Avevano accento straniero. Sono entrati dalla porta del garage, sorprendendo il padrone di casa che si stava appisolando sul divano. In casa anche una sua amica, la quale si è ferita lievemente nel tentativo di chiudersi in una camera per evitare il contatto con i rapinatori. Anche il padrone di casa è rimasto ferito, quando nel tentativo di reagire è stato gettato sul pavimento, battendo il volto e scheggiandosi un dente. 🔗 (Reggio Emilia), 3 maggio 2025 - I carabinieri distanno indagando su una rapina avvenuta nei giorni scorsi, nel fine settimana del 25 Aprile, nell’di Paolo Carnevali, titolare di una officina diin via Dante Alighieri, in paese. Ad agire sarebbero stati in quattro, probabilmente giovani, con il volto coperto da passamontagna e con calzari ai piedi. Avevano accento straniero. Sono entrati dalla porta del garage, sorprendendo il padrone di casa che si stava appisolando sul divano. In casa anche una sua amica, la quale si è ferita lievemente nel tentativo di chiudersi in una camera per evitare il contatto con iri. Anche il padrone di casa è rimasto, quando nel tentativo di reagire è stato gettato sul pavimento, battendo il volto e scheggiandosi un dente. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

