© Quotidiano.net - Povertà e deprivazione in Italia nel 2024: un italiano su quattro a rischio quattro in Italia nel 2024 è stata a rischio di Povertà e deprivazione. Le donne sono state le più esposte. Uno status che Eurostat rappresenta appunto come il rischio di 'grave deprivazione', cioè non potersi consentire, ad esempio, un pasto completo quotidiano.L'istituto di statistica europeo aggiorna periodicamente queste statistiche che vedono una media europea più bassa, ma leggermente, di quella Italiana: 93,3 milioni di persone nell'Ue nel 2024 erano a rischio di Povertà o di esclusione sociale, pari al 21% della popolazione dell'Ue. Il rischio di Povertà o di esclusione sociale nell'Ue è più elevato per le donne che per gli uomini (21,9% rispetto al 20%).Lo status lavorativo ha fortemente influenzato il tasso di rischio di Povertà o di esclusione sociale, che chiaramente varia dal 10,9% per gli occupati al 66,6% per i disoccupati. 🔗 Una persona suinnelè stata adi. Le donne sono state le più esposte. Uno status che Eurostat rappresenta appunto come ildi 'grave', cioè non potersi consentire, ad esempio, un pasto completo quotidiano.L'istituto di statistica europeo aggiorna periodicamente queste statistiche che vedono una media europea più bassa, ma leggermente, di quellana: 93,3 milioni di persone nell'Ue nelerano adio di esclusione sociale, pari al 21% della popolazione dell'Ue. Ildio di esclusione sociale nell'Ue è più elevato per le donne che per gli uomini (21,9% rispetto al 20%).Lo status lavorativo ha fortemente influenzato il tasso didio di esclusione sociale, che chiaramente varia dal 10,9% per gli occupati al 66,6% per i disoccupati. 🔗 Quotidiano.net

