Posa di condotta idrica sulla Provinciale 17

© Ilrestodelcarlino.it - Posa di condotta idrica sulla Provinciale 17 Posa di una condotta idrica e dei relativi allacciamenti lungo la strada Provinciale 17 nel Comune di Castelvetro. L’intervento è finalizzato al rinnovo della rete acquedottistica e fognaria. A comunicarlo è stata la Provincia di Modena. Durante tutta la durata dei lavori, che saranno realizzati dall’Impresa Pro Service Costruzioni srl per conto di Hera, nel tratto di strada dall’incrocio con la strada Provinciale 16 in direzione Settecani, per una lunghezza di circa 150 metri, sarà chiusa la corsia sul lato destro da Settecani verso Cà di Sola, che sarà delimitata con apposite recinzioni di cantiere e lampade crepuscolari. Questi lavori sono finanziati da fondi Pnrr, con l’obiettivo di rendere la rete idrica più interconnessa e quindi più efficiente. 🔗 Partiranno lunedì e proseguiranno fino al 23 maggio i lavori didi unae dei relativi allacciamenti lungo la strada17 nel Comune di Castelvetro. L’intervento è finalizzato al rinnovo della rete acquedottistica e fognaria. A comunicarlo è stata la Provincia di Modena. Durante tutta la durata dei lavori, che saranno realizzati dall’Impresa Pro Service Costruzioni srl per conto di Hera, nel tratto di strada dall’incrocio con la strada16 in direzione Settecani, per una lunghezza di circa 150 metri, sarà chiusa la corsia sul lato destro da Settecani verso Cà di Sola, che sarà delimitata con apposite recinzioni di cantiere e lampade crepuscolari. Questi lavori sono finanziati da fondi Pnrr, con l’obiettivo di rendere la retepiù interconnessa e quindi più efficiente. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Rinnovo della rete idrica, tecnici al lavoro per la posa di una condotta lunga 700 metri - Partiranno lunedì 17, a Pontelagoscuro, gli attesi lavori per il rinnovo della rete idrica che serve la frazione di Ferrara e i territori limitrofi. I tecnici del Gruppo Hera, in accordo con l'Amministrazione comunale, nei prossimi sei mesi saranno impegnati in viale Savonuzzi nella sostituzione... 🔗ferraratoday.it

Salsano (Prima Cava): "Falla nella condotta idrica sulla provinciale Avvocatella: a che punto sono i lavori?" - “La viabilità della strada provinciale 75, all’altezza del santuario dell’Avvocatella, rimane ancora ridotta a una sola carreggiata per lo smottamento di due anni fa, causato da una falla nella condotta idrica.” così Antonio Salsano, attivista dell’Associazione Prima Cava. “Gli appelli al... 🔗salernotoday.it

Condotta idrica . Partono i lavori - Sostituzione della condotta idrica di via Speri, partono i lavori di Viva Servizi. Dal 7 aprile, data di avvio dei cantieri, sono state disposte alcune modifiche alla viabilità per garantire la sicurezza di operai e utenti della strada. Nei tratti progressivamente interessati dall’intervento sarà istituito il divieto di sosta su entrambi i lati di via Speri e, tra via Nievo e via Spagnoli, sarà istituito il senso unico da sud a nord. 🔗ilrestodelcarlino.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Strade, da lunedì 5 maggio lavori su sp17 a Castelvetro. Chiude una corsia per posa nuova condotta idrica; Notiziario della viabilità di venerdì 2 maggio 2025; PIEMONTE, ANAS: POSA CONDOTTA IDRICA LUNGO LA STATALE 457 A MONCALVO (AT); Acam posa nuove condotte idriche: lavori in diverse parti del territorio lericino. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Posa di condotta idrica sulla Provinciale 17 - Partiranno lunedì e proseguiranno fino al 23 maggio i lavori di posa di una condotta idrica e dei relativi... Partiranno lunedì e proseguiranno fino al 23 maggio i lavori di posa di una condotta ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Lavori sulla rete idrica, possibili disagi per 350mila residenti: ecco dove l’acqua sarà a rischio - Il cantiere di Publiacqua a Firenze potrebbe creare disservizi anche nelle province di Prato e Pistoia oltre che nella città metropolitana ... 🔗msn.com

Benevento, crisi idrica nel Sannio: ecco le nuove condutture per eliminare gli sprechi - Arrivano nuove condutture idriche in 15 zone della città. La tante volte declamata lotta alle perdite passa finalmente dagli annunci alle realizzazioni concrete. Gesesa ha aggiudicato ... 🔗ilmattino.it