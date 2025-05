Portiamoli alla salvezza! | l’appello degli ultras per sostenere il Brescia

© Europa.today.it - “Portiamoli alla salvezza!”: l’appello degli ultras per sostenere il Brescia Brescia restano solo 270 minuti per difendere con le unghie e con il cuore la permanenza in Serie B. Dopo il colpo di reni a Cittadella, con una vittoria fondamentale, le Rondinelle tornano al Rigamonti per un’altra sfida da dentro. 🔗 Tre finali. Tre battaglie. Tre partite per scrivere il futuro. Alrestano solo 270 minuti per difendere con le unghie e con il cuore la permanenza in Serie B. Dopo il colpo di reni a Cittadella, con una vittoria fondamentale, le Rondinelle tornano al Rigamonti per un’altra sfida da dentro. 🔗 Europa.today.it

