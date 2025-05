Portava aiuti a Gaza colpita nave di una ong Truppe israeliane in Siria | | Proteggeremo i drusi

© Quotidiano.net - Portava aiuti a Gaza, colpita nave di una ong. Truppe israeliane in Siria:: "Proteggeremo i drusi" aiuti umanitari della nave Conscience, con a bordo 16 uomini tra equipaggio e attivisti intenzionati a violare il blocco navale imposto da Israele alla Striscia. Nella notte tra giovedì e venerdì l’imbarcazione dell’organizzazione filo-palestinese Freedom Flotilla Coalition è stata colpita da droni mentre si trovava in acque internazionali al largo di Malta. Nel porto dell’isola si sarebbe dovuta imbarcare anche Greta Thunberg, che ha stigmatizzato l’offensiva come "crimine di guerra". L’esplosivo ha causato un incendio sull’imbarcazione, uno squarcio nello scafo e la messa fuori uso del generatore. Non ci sono state vittime. La Freedom Flotilla ha attribuito la responsabilità dell’attacco a Israele. 🔗 È finito tra le fiamme e il rischio di colare a picco nel Mediterraneo il tentativo di portareumanitari dellaConscience, con a bordo 16 uomini tra equipaggio e attivisti intenzionati a violare il blocco navale imposto da Israele alla Striscia. Nella notte tra giovedì e venerdì l’imbarcazione dell’organizzazione filo-palestinese Freedom Flotilla Coalition è statada droni mentre si trovava in acque internazionali al largo di Malta. Nel porto dell’isola si sarebbe dovuta imbarcare anche Greta Thunberg, che ha stigmatizzato l’offensiva come "crimine di guerra". L’esplosivo ha causato un incendio sull’imbarcazione, uno squarcio nello scafo e la messa fuori uso del generatore. Non ci sono state vittime. La Freedom Flotilla ha attribuito la responsabilità dell’attacco a Israele. 🔗 Quotidiano.net

Ne parlano su altre fonti

La nave della Ong che portava aiuti a Gaza colpita dai droni e in fiamme a Malta - Una nave che trasporta aiuti umanitari diretti alla popolazione palestinese della Striscia di Gaza è stata colpita da droni. Adesso si trova in fiamme in acque internazionali, al largo delle coste di Malta. Lo hanno riferito alla Cnn gli attivisti a bordo dell’imbarcazione, la Conscience della Freedom Flotilla Coalition, che hanno lanciato un Sos. L’attacco, hanno spiegato gli attivisti impegnati in una campagna per porre fine all’assedio israeliano di Gaza, è avvenuto poco dopo la mezzanotte. 🔗open.online

Attacco di droni, colpita nave con aiuti umanitari per Gaza: doveva imbarcarsi anche Greta Thunberg – Video - (Adnkronos) – Una nave che trasporta aiuti umanitari diretti alla popolazione palestinese della Striscia di Gaza è stata colpita da droni e ha preso fuoco in acque internazionali, al largo delle coste di Malta. Lo hanno riferito alla Cnn gli attivisti a bordo dell'imbarcazione, la Conscience della Freedom Flotilla Coalition, che hanno lanciato un Sos. […] 🔗periodicodaily.com

Nave Freedom Flotilla con aiuti per Gaza colpita da drone - Malta, 2 mag. (askanews) - Un'imbarcazione della Freedom Flotilla in viaggio con aiuti e 30 attivisti internazionali verso la Striscia di Gaza è stata colpita nella notte da un drone al largo di Malta, in acque internazionali: l'ong Freedom Flotilla Coalition, impegnata per porre fine al blocco israeliano su Gaza, ha pubblicato un video sul suo canale X documentando le fiamme scaturite dopo il primo impatto e il rumore degli impatti sulla "Conscience". 🔗quotidiano.net

Ne parlano su altre fonti

Portava aiuti a Gaza, colpita la nave di una ONG; Portava aiuti a Gaza, colpita nave di una ong. Truppe israeliane in Siria:: Proteggeremo i drusi; La nave della Ong che portava aiuti a Gaza colpita dai droni e in fiamme a Malta – Il video; Droni contro la Flotilla che portava cibo a Gaza. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Razzi sulla nave della Freedom Flotilla che portava aiuti umanitari a Gaza - Colpita la prua, fiamme sullo scafo che rischia di affondare. L’imbarcazione, con a bordo 30 persone, era a 13 miglia a nord est di Malta, in acque ... 🔗repubblica.it

Gaza, Freedom Flotilla: “Nostra nave con aiuti attaccata con i droni”. Al Arabiya: “Era guidata da Hamas” - La denuncia della ong. L'imbarcazione ha emesso un sos dopo essere stata colpita a 17 miglia nautiche a est di Malta: Cipro ha risposto inviando una nave ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Guerra in Medio Oriente È stata colpita la nave di una ONG che portava aiuti a Gaza - È finito tra le fiamme e il rischio di colare a picco nel Mediterraneo il tentativo di portare aiuti umanitari della nave Conscience, con a bordo 16 uomini tra equipaggio e attivisti intenzionati a vi ... 🔗bluewin.ch