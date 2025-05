Porsche si ribalta e prende fuoco morti tre giovani nel Brindisino

Tre giovani sono morti in un incidente stradale avvenuto nella serata di oggi, sabato 3 maggio, sulla provinciale che collega Torchiarolo a Lendinuso, nel Brindisino. Sul posto i carabinieri, la polizia locale i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Secondo quanto si apprende, la Porsche sulla quale viaggiavano i ragazzi, per cause ancora in fase di accertamento, si è ribaltata prendendo fuoco.

Italia, Porsche si ribalta e prende fuoco: è strage di giovanissimi - BRINDISI – Tre giovani sono morti in un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale che collega Torchiarolo a Lendinuso, nel Brindisino. Viaggiavano a bordo di una Porsche quando, per cause ancora in fase di accertamento, l’auto si è ribaltata, prendendo fuoco. L’impatto si è rivelato fatale. Le vittime sono un ragazzo di 22 anni e due ragazze di 21, tutti residenti a Torchiarolo. Una delle due giovani era originaria dell’Ucraina, ma viveva da tempo in provincia di Brindisi. 🔗thesocialpost.it

Brindisi, Porsche si ribalta e prende fuoco: morti 3 giovani - Brindisi, 3 maggio 2025 - Tre ragazzi sono morti in un incidente stradale che si è verificato nel Brindisino lungo la provinciale che collega Torchiarolo a Lendinuso. A quanto si apprende l'auto, una Porsche, con a bordo i tre giovani si sarebbe ribaltata prendendo fuoco. Le vittime sono due ragazzi e una ragazza. Sul posto per i rilievi gli agenti della polizia locale, i carabinieri e i vigili del fuoco. 🔗quotidiano.net

