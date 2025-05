Porsche noleggiata finisce contro un albero e si incendia | morti tre giovani avevano tra i 18 e i 21 anni

giovani di Torchiarolo, un 22enne e due ragazze di 21 anni, sono morti in un tragico incidente sulla provinciale 85 verso Lendinuso, in provincia di Brindisi. La loro Porsche noleggiata si è ribaltata e ha preso fuoco. Inutili i soccorsi, sotto shock l’intera comunità. 🔗 Tredi Torchiarolo, un 22enne e due ragazze di 21, sonoin un tragico incidente sulla provinciale 85 verso Lendinuso, in provincia di Brindisi. La lorosi è ribaltata e ha preso fuoco. Inutili i soccorsi, sotto shock l’intera comunità. 🔗 Fanpage.it

