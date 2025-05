Porsche in fiamme dopo lo schianto a Torchiarolo | morti 3 giovani Karina era fuggita dalla guerra

© Notizieaudaci.it - Porsche in fiamme dopo lo schianto a Torchiarolo: morti 3 giovani, Karina era fuggita dalla guerra

Karina, tutti residenti in paese, viaggiavano su una Porsche a noleggioTre giovani residenti a Torchiarolo (Brindisi) hanno perso la vita nella serata di sabato 3 maggio 2025 in un tragico incidente stradale. L’auto su cui viaggiavano, una Porsche presa a noleggio, è uscita di strada lungo la provinciale 85 che collega Torchiarolo alla località marina di Lendinuso, ribaltandosi e finendo in fiamme.Le vittime sono il 22enne Luigi Perruccio, Sara Capilunga e Karina Ryzkhova, entrambe 21enni. Quest’ultima era originaria dell’Ucraina e viveva in Puglia dopo essere fuggita dal conflitto nel suo Paese.I soccorsi e l’intervento delle autoritàL’impatto è stato devastante: il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo per cause ancora da accertare, andando a schiantarsi contro un albero. 🔗 Luigi, Sara e, tutti residenti in paese, viaggiavano su unaa noleggioTreresidenti a(Brindisi) hanno perso la vita nella serata di sabato 3 maggio 2025 in un tragico incidente stradale. L’auto su cui viaggiavano, unapresa a noleggio, è uscita di strada lungo la provinciale 85 che collegaalla località marina di Lendinuso, ribaltandosi e finendo in.Le vittime sono il 22enne Luigi Perruccio, Sara Capilunga eRyzkhova, entrambe 21enni. Quest’ultima era originaria dell’Ucraina e viveva in Pugliaesseredal conflitto nel suo Paese.I soccorsi e l’intervento delle autoritàL’impatto è stato devastante: il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo per cause ancora da accertare, andando a schiantarsi contro un albero. 🔗 Notizieaudaci.it

Su altri siti se ne discute

Strage di turisti vicino a Yellowstone, almeno un’italiana tra le 7 vittime. La tragedia sul minivan, le fiamme dopo lo schianto – Il video - Ci sarebbe una turista italiana tra le sette persone morte nel devastante frontale tra un pick-up e un furgone, a pochi chilometri dal parco di Yellowstone, in Idaho. Entrambi i veicoli, dopo lo scontro violentissimo, hanno preso fuoco. Sei delle quattordici persone a bordo del minivan turistico sono decedute insieme all’autista dell’autovettura. Tra loro, oltre all’italiana nata a Milano, cinque visitatori cinesi. 🔗open.online

Moto in fiamme dopo lo schianto in galleria: motociclista grave al Maggiore di Parma - Un motociclista è ricoverato all'Ospedale Maggiore di Parma dopo essere stato coinvolto in un grave incidente stradale mentre si trovava in galleria a Bobbio, lungo la statale 45 nel Piacentino. L'uomo è stato trasportato d'urgenza con l'elisoccorso, arrivato da Milano ed atterrato poi a Parma... 🔗parmatoday.it

Case popolari di Pomigliano d'Arco evacuate dopo l'incendio, 10 persone intossicate: fiamme dalle cantine - Un incendio è scoppiato in una palazzina popolare a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli: dieci persone sono rimaste lievemente intossicate 🔗notizie.virgilio.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Auto in fiamme nella notte dopo lo schianto, autostrada bloccata per quasi due ore in direzione Milano; Brescia: carambola in A4, tre auto vanno a fuoco. Ferite sette persone; Incidente a Bentivoglio: auto prende fuoco dopo uno scontro con un furgone; Auto in fiamme dopo una maxi-carambola: bambini tra i feriti e caos traffico. 🔗Ne parlano su altre fonti

Auto in fiamme nella notte dopo lo schianto, autostrada bloccata per quasi due ore in direzione Milano - Auto tampona un furgone e viene divorata dalle fiamme. Nessun ferito ma A1 verso ... incendio avvenuto in territorio di Borghetto. Schianto registrato alla 1.15 circa, con una monovolume che ... 🔗ilcittadino.it