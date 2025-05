Porsche finisce contro un albero e prende fuoco | morti due ragazze e un ragazzo avevano tra i 18 e i 21 anni

morti in un incidente stradale lungo la provinciale che collega Torchiarolo a Lendinuso (Brindisi). La Porsche su cui i tre ragazzi viaggiavano ha finito la sua corsa contro un albero e ha preso fuoco. Il sangue continua a scorrere nelle strade. Tre ragazzi sono morti in un incidente stradale lungo la provinciale che collega Torchiarolo a Lendinuso (Brindisi).

Porsche si ribalta e prende fuoco, morti tre ragazzi a Brindisi. Colti da malore i familiari arrivati sul posto - Incidente stradale sulla provinciale: tre morti. La tragedia è avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi - 3 maggio - sulla provinciale che da Torchiarolo conduce nella marina ... 🔗ilmessaggero.it

