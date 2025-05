Pordenone domina Emma Villas | 3-0 nei quarti di Coppa Italia A2

© Sport.quotidiano.net - Pordenone domina Emma Villas: 3-0 nei quarti di Coppa Italia A2 Pordenone 3 Emma Villas 0Pordenone: Katalan 7, Alberini 3, Sist, Benedicenti (L), Scopelliti, Ernastowicz 6, Aiello (L), Meneghel, Terpin 14, Guerriero, Agrusti 8, Truocchio, Bomben, Gamba 12. Allenatore Di Pietro.Emma Villas: Trillini 3, Nevot 1, Bonami (L), Melato, Coser (L), Alan Patrick Araujo 1, Alpini, Nelli 9, Rossi, Pellegrini, Randazzo 8, Ceban 5, Cattaneo 3. Allenatores Graziosi.Arbitri: Vecchione e Pristerà.Parziali: 25-20, 25-18, 25-18.PRATA DI Pordenone – Finisce nel peggiore dei modi la stagione della Emma Villas, sconfitta nettamente in poco più di un’ora di gioco a Prata di Pordenone nella sfida secca valida per i quarti di finale della Coppa Italia A2. L’inizio del primo set aveva illuso che potesse essere una gara equilibrata. Invece col passare delle azioni i friulani si sono dimostrati più motivati. 🔗 : Katalan 7, Alberini 3, Sist, Benedicenti (L), Scopelliti, Ernastowicz 6, Aiello (L), Meneghel, Terpin 14, Guerriero, Agrusti 8, Truocchio, Bomben, Gamba 12. Allenatore Di Pietro.: Trillini 3, Nevot 1, Bonami (L), Melato, Coser (L), Alan Patrick Araujo 1, Alpini, Nelli 9, Rossi, Pellegrini, Randazzo 8, Ceban 5, Cattaneo 3. Allenatores Graziosi.Arbitri: Vecchione e Pristerà.Parziali: 25-20, 25-18, 25-18.PRATA DI– Finisce nel peggiore dei modi la stagione della, sconfitta nettamente in poco più di un’ora di gioco a Prata dinella sfida secca valida per idi finale dellaA2. L’inizio del primo set aveva illuso che potesse essere una gara equilibrata. Invece col passare delle azioni i friulani si sono dimostrati più motivati. 🔗 Sport.quotidiano.net

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Emma Villas sfida Prata di Pordenone nei quarti di Coppa Italia serie A2 - Oggi la Emma Villas partirà alla volta di Prata di Pordenone dove domani alle 17,30 scenderà in campo per il quarto di finale di Coppa Italia di serie A2 contro i padroni di casa. "Ci aspetta una gara molto difficile – ha detto l’opposto Gabriele Nelli (nella foto) -. Prata di Pordenone ha dimostrato in campionato di essere una ottima formazione ed infatti ha chiuso al primo posto la regular season". 🔗sport.quotidiano.net

Il talento di Pellegrini: "Cresciuto in Emma Villas" - Si è seduto dietro la cattedra, per rispondere alle domande degli studenti: un esempio da seguire, per i ragazzi del Caselli, dove l’Emma Villas è stata ospite ieri. Federico Pellegrini, a vent’anni, gioca, studia, insegue i suoi sogni. Quello di giocare con la prima squadra biancoblù, in una categoria nobile, lo ha già realizzato. Ma ne ha tanti altri in quel cassetto che potrebbe anche aprirsi tra non molto. 🔗lanazione.it

La Saturnia Acicastello non inverte la rotta: Emma Villas Siena vince al tie break - La Saturnia Acicastello non riesce ad invertire la rotta e cede il passo al PalaCatania all’Emma Villas Siena nella nona giornata di ritorno del campionato di Serie A2 Credem Banca 2024/2025. Decimo tie break stagionale per i ragazzi di Montagnani che lottano alla pari contro i toscani ma pagano... 🔗cataniatoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Pordenone domina Emma Villas: 3-0 nei quarti di Coppa Italia A2; L'EMMA VILLAS SIENA SFIDA PORDENONE NEI QUARTI DI COPPA ITALIA A2; Emma Villas pronta per il quarto di finale di Coppa Italia contro Tinet Prata; IL 18 MAGGIO IL GIRO D'ITALIA ARRIVA IN PIAZZA DEL CAMPO. 🔗Se ne parla anche su altri siti