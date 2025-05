Ponte gli ambientalisti smontano il governo | Progetto costoso e inutile prevalga il buon senso

© Reggiotoday.it - Ponte, gli ambientalisti smontano il governo: "Progetto costoso e inutile, prevalga il buon senso" Ponte sullo Stretto, le associazioni ambientaliste hanno ribadito l'azione di contrasto alla grande opera con un convegno tenuto ieri a Villa San Giovanni. Un fronte più che mai compatto con Greenpeace. 🔗 Nella stessa giornata in cui la premier Giorgia Meloni ha rassicurato sulla realizzazione delsullo Stretto, le associazioni ambientaliste hanno ribadito l'azione di contrasto alla grande opera con un convegno tenuto ieri a Villa San Giovanni. Un fronte più che mai compatto con Greenpeace. 🔗 Reggiotoday.it

Cosa riportano altre fonti

Ponte sullo Stretto, la battaglia degli ambientalisti su tre fronti per fermare la grande opera - Una battaglia su tre fronti per fermare il ponte sullo Stretto, di cui le associazioni ambientaliste denunciano da anni il grave impatto sui territori interessati. Mentre si annuncia l'avvio dei primi cantieri il progetto è sostanzialmente in sospeso proprio per i dubbi sollevati su fattibilità e... 🔗reggiotoday.it

Ponte sullo Stretto, gli ambientalisti non demordono: arriva l’appello all’Ue - Le associazioni ambientaliste non demordono. E, anzi, rilanciano la loro lotta contro la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina attraverso tre azioni: ricorso al Tar, diffida al Cipess e un reclamo alla Commissione europea. Greenpeace Italia, Legambiente, Lipu e Wwf Italia continuano a opporsi al progetto, puntando su diverse strade da percorrere nel tentativo di bloccarlo. L’obiettivo è tutelare l’ambiente ma anche, come spiegano le associazioni, le casse dello Stato. 🔗lanotiziagiornale.it

"Dal Governo tagli ai Comuni. Però finanzia il ponte sullo Stretto" - "Il gioco ormai è chiaro e smascherato: il Governo taglia risorse ingenti a Comuni e Province per finanziare il ponte sullo Stretto di Messina, camuffando la scelta con un generico ‘riparto dei contributi alla finanza pubblica’. Ma la realtà è un’altra: la scelta del Governo Meloni va nella direzione di tagliare la spesa corrente delle amministrazioni locali, che si traduce, nel concreto, all’impossibilità pratica di fornire servizi, mantenerne alta la qualità o, sia mai, ampliarli". 🔗lanazione.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Venezia: nuovo blitz degli attivisti: il Canal Grande diventa verde. 🔗Ne parlano su altre fonti

Ponte sullo Stretto: cantieri a metà 2025, ma gli ambientalisti annunciano nuove azioni legali - Un’affermazione che sottolinea come la Società dello Stretto e il governo siano allineati nel ... Salvini promette: il Ponte rispetterà gli standard ambientali e partirà nel 2025 Matteo ... 🔗firstonline.info

Ponte sullo Stretto, gli ambientalisti non demordono: arriva l’appello all’Ue - Le associazioni ambientaliste non demordono ... in seguito all’accantonamento del progetto del Ponte. Le associazioni ritengono che il governo abbia “disatteso la normativa comunitaria ... 🔗lanotiziagiornale.it

Iter blindato per il ponte sullo Stretto. Parla l’ad Ciucci: ecco come abbiamo convinto il governo - Riconosciute le «imperative ragioni di interesse pubblico». Usata per la prima volta la procedura Iropi che consente di realizzare opere in aree protette. Le contromisure per preservare l’ambiente. Do ... 🔗milanofinanza.it