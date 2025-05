Ponte del Primo Maggio il turismo dà ufficialmente il via alla stagione balneare

© Tgcom24.mediaset.it - Ponte del Primo Maggio, il turismo dà ufficialmente il via alla stagione balneare Ponte del Primo Maggio che profuma d'estate, il turismo ha dato ufficialmente il via alla stagione balneare. Circa dieci milioni di vacanzieri si sono spostati tra città, mare, montagna e laghi. Tra questi, circa due milioni e mezzo sono stranieri. 🔗 In undelche profuma d'estate, ilha datoil via. Circa dieci milioni di vacanzieri si sono spostati tra città, mare, montagna e laghi. Tra questi, circa due milioni e mezzo sono stranieri. 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Cina: turismo in aumento durante vacanze per primo maggio - Questa foto, scattata ieri 30 aprile 2025, mostra dei turisti che visitano il punto panoramico dello Slender West Lake a Yangzhou, nella provincia orientale cinese del Jiangsu. Il numero di visitatori nelle attrazioni turistiche nazionali e’ aumentato con l’arrivo delle vacanze per il primo maggio. Essendo una delle tre festivita’ piu’ lunghe della Cina, la vacanza di cinque giorni, da oggi primo maggio fino al 5, dovrebbe registrare una forte crescita del turismo. 🔗romadailynews.it

Si avvicina il ponte del primo maggio: mercoledì bollino rosso in autostrada, gli orari - Si avvicina il ponte del primo maggio e arriva un'altra giornata con il bollino rosso in autostrada, quella di mercoledì 30 aprile 2025, a partire dal pomeriggio. Previsti, infatti, tempi di percorrenza molto superiori alla media in diverse tratte autostradali del nodo genovese. Mercoledì 30... 🔗genovatoday.it

Ponte del Primo Maggio: sole e temperature estive fino a quasi 30 gradi - IL TEMPO. Fino a domenica sole estivo con temperature prossime ai 30 gradi. Poi il ritorno di un fronte freddo e instabilità. 🔗ecodibergamo.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ponte 1° maggio, 4 milioni di italiani in viaggio. L’alloggio preferito: case di amici e parenti; Turismo, ponte del 1º maggio in viaggio per 4 milioni di italiani. Bollino rosso sulle strade; Caserta, invasione di turisti per il ponte del primo maggio: parcheggi e traffico in tilt; Ponte del primo maggio, gli italiani scelgono la vacanza green. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Caserta, invasione di turisti per il ponte del primo maggio: parcheggi e traffico in tilt - Primo maggio segnato dal boom del turismo in città, dove è stata evidente la ressa nei pressi dei grandi attrattori culturali: la Reggia, il complesso del Belvedere di San Leucio e ... 🔗ilmattino.it

Turismo ponte del primo maggio: 10 milioni di italiani in viaggio e giro di affari da 4 miliardi - Turismo ponte del primo maggio. Secondo le indagini di Cna Turismo e Commercio, sono 10 milioni i viaggiatori in Italia per il ponte compreso tra 30 aprile e 4 maggio, per un giro di affari da 4 milia ... 🔗mam-e.it

Turismo, ponte del primo maggio da record: spesa oltre 4 miliardi di euro - A girare per l'Italia in questo arco di tempo saranno non meno di dieci milioni di vacanzieri. Almeno in sei milioni pernotteranno fuori casa in strutture ricettive ... 🔗corriere.it