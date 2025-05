Politecnico di Bari | giornata per gli appassionati di motori e tecnologia Oggi

Oggi l'apertura del coinvolgente evento "ONE MORE LAP"che animerà gli spazi del Politecnico, grazie al supporto di Rally News Plus, JEBA, Aup e delPolitecnico di Bari, con il patrocinio della Regione Puglia, del Comune di Bari, di Puglia Promozionee del Museo dello Sport.A partire dalle ore 9.30, l'Aula Magna "Attilio Alto" accoglierà una serie di talk e panel tematici conprotagonisti di rilievo del panorama automobilistico nazionale e internazionale come Rosario Triolo,giornalista Sky Sport, Paolo Diana e Franco Laganà, celebri piloti di rally, Cesare e Alex Fiorio,icone italiane del motorsport mondiale, Stefano Mazzoleni di Brembo, Pasquale Valente di ApriliaRacing, e molti altri.Una giornata divulgativa in cui sono previsti anche momenti di intrattenimento ed interazione,attraverso l'esposizione di supercar ed auto storiche – tra cui Ferrari, Lamborghini, Porsche, AlfaRomeo, Lotus, Alpine – prove su simulatori di guida e sessioni di Meet&Greet per consentirel'interazione del pubblico con gli ospiti.

